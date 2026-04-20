Украинцы обязаны регулярно проводить поверку счетчиков воды: кто за это заплатит

Украинцы обязаны регулярно проводить поверку счетчиков воды – т.е., проверку его точности и исправности. Это нужно для того, чтобы избежать лишних затрат и конфликтов с коммунальщиками. При этом, в отличие от газовых счетчиков, где периодическую поверку оплачивает оператор газораспределительных сетей, в случае с водой при определенных условиях расходы могут возлагаться на потребителя.

Об этом рассказали в Госпродпотребслужбе. Там отметили: по законодательству, проведение периодической поверки должно осуществляться раз в 4 года.

"Своевременная поверка счетчика воды – это гарантия точного учета потребленных ресурсов и защиты ваших финансовых интересов. Соблюдение установленных сроков и обращение только к уполномоченным организациям поможет избежать лишних затрат и недоразумений с поставщиком услуг", – говорится в сообщении.

Кто имеет право проверять счетчики

Проводить поверку могут только уполномоченные организации. Таковыми являются:

Научные метрологические центры , обладающие международно признанными калибровочными и измерительными возможностями.

, обладающие международно признанными калибровочными и измерительными возможностями. Метрологические центры и поверочные лаборатории, специально уполномоченные на проведение такой поверки.

Кто оплачивает поверку счетчиков воды

Сама же поверка, отмечается, проводится за счет владельца прибора – однако лишь, если в договоре с поставщиком не указано иное. Это означает, что:

Если заключен индивидуальный договор о водоснабжении – расходы обычно несет владелец прибора.

договор о водоснабжении – расходы обычно несет владелец прибора. Если же совладельцы многоквартирного дома не имеют индивидуальных договоров, а владельцем является водоканал или управляющий дома – например, ОСМД, – поверку обеспечивает исполнитель услуги.

Что может выявить поверка счетчика

Если после поверки прибор окажется пригодным к дальнейшей эксплуатации, это будет подтверждено оттиском поверочного клейма. В таком случае обязательно выдается свидетельство установленной формы.

Если счетчик будет признан непригодным, его нужно будет заменить. При этом по результатам поверки будет оформлена справка о непригодности.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Кабинет министров обновил правила выдачи свидетельств для организаций, проверяющих счетчики воды, газа, электроэнергии. Фактически правительство унифицировало правила доступа к рынку метрологических услуг и уменьшило пространство для произвольных решений. Что опосредственно повлияло на начисление коммунальных платежей – ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

