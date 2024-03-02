Тариф на электроэнергию в Украине: в Минэнерго рассказали, что будет с ценой

В Украине действующий тариф на электроэнергию в 2,64 грн за кВт*час зафиксирован до апреля. Однако и после этого стоимость коммунальных услуг пересматривать не планируют.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Украине придется менять энергосистему: в условиях постоянной угрозы нужно строить новое поколение. Должна работать система небольших, распространенных электростанций. Среди последних изменений отмена моратория на отключение электроэнергии за долги. При том, как показала практика, больше долгов не в прифронтовых регионах.

"Пока действовал мораторий, почему-то потребители подумали, что это разрешение на неуплату счетов за электроэнергию. И генерация, и поставка электроэнергии это же не бесплатная услуга... Иначе как мы будем решать все еще существующие проблемы", – объясняют в Минэнерго.

В то же время, слухи о вероятном повышении цен Минэнерго регулярно опровергает. Еще несколько недель назад министр энергетики Герман Галущенко напомнил, что действующая цена зафиксирована до апреля. В апреле будут ориентироваться по ситуации, однако никаких планов изменять цену по состоянию на данный момент нет. Обычно в преддверии повышения тарифов происходит оживленное обсуждение, чиновники объясняют причины роста тарифов. А проекты изменений "утекают" в СМИ еще до официального опубликования.

В Минэнерго считают, что новости о повышении тарифов распространяют в том числе и на дестабилизацию ситуации. "Никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", - отметили в ведомстве.

И хотя ситуация в энергосистеме все еще сложна, такой необходимости повышать тариф, как была в прошлом году, уже нет. Кроме того, как показывает практика последних лет, ежегодный рост стоимости электроэнергии не происходит даже в очень сложных обстоятельствах.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тарифы на электроэнергию действуют до апреля 2024 года. Но и после указанной даты планов повышать цены сейчас нет.

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