В одной области Украины начались отключения света для бытовых потребителей: где и почему нет электроэнергии
В Одесской области 25 февраля применяются частичные отключения электроэнергии как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Речь идет о так называемых сетевых ограничениях – они связаны не с дефицитом тока, а с последствиями российских атак в электросетях.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "В Одесской области оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, обусловливающие обесточивание части потребителей – как промышленных, так и бытовых. Ремонтные работы в регионе продолжаются", – отметили энергетики.
Как уточняет "ДТЭК Одесские электросети" на своем сайте, аварийные работы и, соответственно, временные отключения касаются жителей Киевского и Приморского районов Одессы, Жилого массива Таирова, Черноморки и с. Лиманка. "Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов", – объяснили в облэнерго.
График отключения света: какой режим действует в других областях
В остальных регионах Украины, кроме Одесчины, 25 февраля применяют графики отключения электроэнергии исключительно для промышленности и бизнеса. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не планируются. Время применения графиков для предприятий:
- с 5:00 до 8:00;
- с 15:00 до 24:00.
В целом потребление тока в стране снизилось. Утром 25 февраля его уровень был на 4,1% ниже, чем в это же время в предыдущий день. Причина – существенное потепление.
В то же время, как указывают в "Укрэнерго", сохраняется необходимость экономить электроэнергию. "Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00", – говорится в сообщении компании.
Энергетики также уточнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.
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