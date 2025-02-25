В одной области Украины начались отключения света для бытовых потребителей: где и почему нет электроэнергии

В Одесской области 25 февраля применяются частичные отключения электроэнергии как для промышленных, так и для бытовых потребителей. Речь идет о так называемых сетевых ограничениях – они связаны не с дефицитом тока, а с последствиями российских атак в электросетях.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "В Одесской области оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, обусловливающие обесточивание части потребителей – как промышленных, так и бытовых. Ремонтные работы в регионе продолжаются", – отметили энергетики.

Как уточняет "ДТЭК Одесские электросети" на своем сайте, аварийные работы и, соответственно, временные отключения касаются жителей Киевского и Приморского районов Одессы, Жилого массива Таирова, Черноморки и с. Лиманка. "Оборудование получило повреждения и пока не способно обеспечить одновременно светом всех жителей пострадавших районов", – объяснили в облэнерго.

График отключения света: какой режим действует в других областях

В остальных регионах Украины, кроме Одесчины, 25 февраля применяют графики отключения электроэнергии исключительно для промышленности и бизнеса. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не планируются. Время применения графиков для предприятий:

с 5:00 до 8:00;

с 15:00 до 24:00.

В целом потребление тока в стране снизилось. Утром 25 февраля его уровень был на 4,1% ниже, чем в это же время в предыдущий день. Причина – существенное потепление.

В то же время, как указывают в "Укрэнерго", сохраняется необходимость экономить электроэнергию. "Пожалуйста, не включайте сегодня несколько мощных электроприборов одновременно в период с 15:00 до 24:00", – говорится в сообщении компании.

Энергетики также уточнили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.

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