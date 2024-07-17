В одной из областей Украины водоснабжение будет происходить по графику: где и какие причины

Из-за перебоев с электроснабжением на Сумщине воду будут подавать только с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 22:00. Это решение принято для наполнения резервуаров и очистки воды, что усложняется из-за высокого потребления топлива генераторами.

Видео дня

Об этом сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин в утреннем видеообращении 17 июля. В связи с длительными перебоями в электроснабжении в городе Конотоп жители двух микрорайонов и села Подлипное столкнулись с серьезными проблемами водоснабжения.

Городские власти были вынуждены принять решение об ограниченном графике подачи воды, чтобы обеспечить минимальные потребности жителей. Из-за практически отсутствующего электроснабжения системы водоснабжения не могут работать на полную мощность. Это вызвало необходимость использования генераторов для подачи воды. Однако из-за высокого потребления топлива генераторами городские власти решили ограничить время подачи воды.

Сегодня, 17 июля в тестовом режиме, а с завтрашнего дня на постоянной основе, вода будет подаваться с 6:00 до 10:00 утра и с 16:00 до 22:00 вечера. Это решение касается двух микрорайонов и села Подлипное, где ситуация с водоснабжением наиболее критична.

Видеообращение представителя городских властей Конотопа подтверждает, что проблемы с электроснабжением не в компетенции городских властей, но вопрос водоснабжения – это их непосредственная ответственность. Власти делают все возможное, чтобы обеспечить жителей водой даже в сложных условиях.

"В связи с тем, что сейчас практически нет электроснабжения в нашем городе, в двух микрорайонах нашего города и в селе Подлипном сейчас практически отсутствует водоснабжение. На Жилищем мы уже немножко отрегулировали ситуацию. Хочу вас проинформировать, что в связи с тем , что нет электроэнергии, сегодня уже в тестовом режиме, а с завтрашнего дня уже на постоянной основе с 6 утра до 10 утра водоснабжения и с 16 часов до 22 часов в этих двух микрорайонах и в селе Подлипное будет осуществляться водоснабжение с помощью генераторов. сообщил представитель власти.

Использование генераторов для обеспечения водоснабжения оказалось очень накладным для местного водоканала из-за высокого потребления топлива. В этой связи было принято решение отказаться от определенных ремонтных работ по коллекторам и водопроводу, чтобы сосредоточиться на обеспечении водоснабжения во время жары.

Городские власти надеются, что со временем ситуация с электроснабжением улучшится, что позволит вернуться к обычному режиму водоснабжения. В то же время жителей других Конотопа просят не волноваться, поскольку их водоснабжение остается стабильным, и резервные генераторы пока не используются.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине среди крупных городов наиболее доступна вода – в Днепре. Семья из трех человек на воду в среднем тратит 0,85% от средней зарплаты. В то время как в Кропивницком этот показатель вдвое выше.

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