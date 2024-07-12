Где в Украине самый большой тариф на воду: опубликован рейтинг по городам и зарплаты директоров водоканалов

В Украине среди крупных городов наиболее доступная вода – в Днепре. Семья из трех человек на воду в среднем тратит 0,85% средней зарплаты, в то время как в Кропивницком этот показатель вдвое выше. О том, в каких городах Украины самая дешевая вода и сколько зарабатывают директора водоканалов, читайте в материале OBOZ.UA.

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Где самая дорогая вода: рейтинг городов

Редакция OBOZ.UA сравнила стоимость воды в областных центрах и столице. Для этого мы рассчитали усредненное потребление семьи из трех человек (7,2 кубометра по нормативам) и сравнили стоимость такого объема воды со средней зарплатой в городе согласно данным большого кадрового портала.

В среднем украинцы в больших городах отдают 1,23% своей зарплаты на воду. Наихудшая ситуация в Кропивницком и Ивано-Франковске. Так, жители Кропивницкого в среднем отдают за воду 1,97% средней зарплаты, а в Ивано-Франковске – 1,62%. Самая доступная вода в Днепре (0,85% от средней зарплаты) и Луцке (0,92% средней зарплаты).

Города со средней стоимостью воды на инфографике отмечены синим цветом. Относительно дорогие города – красные, а дешевые – зеленые. Также редакция OBOZ.UA исследовала заработную плату руководителей водоканала.

Для этого мы посчитали, сколько кубометров воды за месячную зарплату может купить на своем предприятии директор водоканала. "Самым богатым" оказался директор водоканала в Черкассах. Его средней зарплаты в 159,5 тысячи гривен хватит на 5,7 тысячи кубов воды. Отметим, это самая высокая зарплата среди всех руководителей водоканалов. При этом по степени доступности воды Черкассы находятся в середине рейтинга. В Ривне наименьшая зарплата директора водоканала – 17 333 грн. Этого хватит всего на 531,8 куб. м воды.

В Чернигове кубометр воды стоит 30,9 грн. Среднее потребление воды на человека составляет 2,4 кубометра, на семью из трех человек это 7,2 кубометра. Такая семья будет ежемесячно платить "Черниговводоканалу" 222,48 грн, или 1,21% средней зарплаты. Директор КП Сергей Малявко в 2023 задекларировал зарплату в размере 960 тыс. грн, или 80 тыс. грн ежемесячно. Этих средств будет хватать на 2 тыс. 589 кубометров воды. На среднюю зарплату 18 346 грн в Чернигове можно купить 593,7 куба воды.

В Черкассах кубометр воды стоит 27,64 грн, в то время как средняя зарплата в городе составляет 18 093 грн. Следовательно, семья из трех человек будет тратить на воду 199 грн, или 1,09% средней зарплаты. При этом директор "Черкассыводоканала" Иван Сухарьков в прошлом году задекларировал более 1,9 млн грн зарплаты (159,5 тыс. грн в месяц). Этого хватит на то, чтобы ежемесячно покупать 5770 кубометров воды.

В Хмельницком куб воды стоит 27,39 грн. За среднюю зарплату 17 277 грн можно купить 630,7 куб. м. Семья в среднем будет платить за воду 197,2 грн (1,14% средней зарплаты). Директор "Хмельницкводоканала" Александр Надольный получил свой пост недавно, поэтому еще не декларировал годовую зарплату. Однако его предшественник в среднем получал 39 893 грн в месяц. Что интересно, на предыдущем месте работы, в "Хмельницкгазе", Надольный зарабатывал более 384 тыс. грн в месяц.

В Херсоне тариф на воду составляет 30,7 грн за куб. За среднюю зарплату 19 045 грн можно купить 620,3 кубометра. Семья будет платить за месяц 221 грн (1,16%). Директор Производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства города Херсона Алексей Савченко ежемесячно зарабатывает 84 924 грн. Этого хватит на 2766,2 кубометра воды.

Харьковчане платят за куб воды 24,5 грн, при этом в среднем зарабатывают 18 095 грн. Семья будет тратить на воду 176,5 грн (0,97% средней зарплаты) в месяц. Директор "Харьковводоканала" Виталий Панов в прошлом году в среднем зарабатывал всего 30 908 грн.

В Ужгороде тариф на воду – 42,86 грн за кубометр. А средняя зарплата составляет 19 983 грн. Семья будет тратить 308,5 грн в месяц (1,54%). Директор "Водоканала Ужгорода" Станислав Карташов в среднем зарабатывает 74 361 грн в месяц, этого хватит на 1734,9 кубометра.

В Тернополе тариф для населения составляет 36,69 грн, а средняя зарплата – 18 164 грн. Семья на воду будет тратить 264,1 грн (1,45%). Директор "Тернопольводоканала" Любомир Калиняк в 2023 году зарабатывал в среднем 38 020 грн, этого хватит на 1 036,2 куба.

В Сумах куб воды стоит 27,21 грн. В этом городе одна из самых низких средних зарплат среди областных центров – 16 425 грн. Семья будет ежемесячно отдавать за воду 195,9 грн (1,19% средней зарплаты). Директор "Горводоканала" Анатолий Сагач ежемесячно зарабатывает 86 304 грн. Этого хватит на 3171,7 куба.

В Ривне кубометр воды стоит 32,59 грн, а средняя зарплата составляет 17 789 грн. Семья будет платить за воду 234,6 грн в месяц (1,319% средней зарплаты). Директор "Ривнеоблводоканала" Алексей Алексеевец задекларировал за прошлый год одну из самых маленьких зарплат – 17 333 грн. Этого хватит на 531,8 куба воды.

В Полтаве за куб платят 33,768 грн. Средняя зарплата в городе, согласно данным большого портала, составляет 18 055 грн. В месячной платежке для семьи будет сумма 243,1 грн (1,346%). Директор "Полтававодоканала" Юрий Заставский только в июне этого года получил свой пост. Его предшественники зарабатывали около 58 416 грн в месяц.

В Одессе тариф на воду составляет 35,14 грн за куб, а средняя зарплата – 19 679 грн. В месяц семья потратит на воду 253 грн, или 1,28% средней зарплаты в городе. Директор "Инфоксводоканала" свою зарплату не декларировал (компания находится в частной собственности).

В Николаеве кубометр воды стоит 34 грн, а средняя зарплата составляет 18 264 грн. Семья за месяц заплатит за воду 244,8 грн (1,34% зарплаты). Директор "Николаевводоканала" Борис Дуденко в прошлом году задекларировал среднемесячную зарплату 88,1 тыс. грн.

Во Львове один из самых низких тарифов на воду – 25,88 грн за кубометр. При этом средняя зарплата в городе составляет 20 210 грн. Семья за месяц будет тратить на воду 186,3 грн, или 0,92% месячной зарплаты. Директор "Львовводоканала" Дмитрий Ванькович в прошлом году декларировал среднюю зарплату в размере 88 тысяч. На эту сумму можно купить 3401,9 куба воды.

В Луцке средняя зарплата составляет всего 17 144 грн, тогда как кубометр воды стоит 28,416 грн. Семья за месяц заплатит за воду 204,6 грн (1,19% средней зарплаты). Директор "Луцкводоканала" Виктор Гуменюк задекларировал зарплату в размере 79,1 тыс. грн в месяц. Этого хватит на 2786,8 куба воды.

В Кропивницком один из самых высоких тарифов на воду – 45,97 грн за куб. Средняя зарплата в городе составляет 16 722 грн. Так что семья заплатит за воду 330,9 грн, или 1,97% средней зарплаты. Директор ОКПП "Днепр-Кировоград" Николай Романюк в прошлом году задекларировал среднюю зарплату в размере 78,8 тыс. грн. Этого хватило бы на 1 715,9 куба воды.

В Киеве кубометр воды стоит 30,38 грн, тогда как средняя зарплата составляет 21 768 грн. В среднем семья заплатит за воду 218,7 в месяц (это 1% зарплаты). Действующий директор Олег Лысюк декларацию не публиковал.

В Ивано-Франковске куб воды стоит 42,7 грн. Средняя зарплата составляет 18 891 грн. Следовательно, семья за месяц заплатит за воду около 307,8 грн (1,62% средней зарплаты). Директор КП "Ивано-Франковскводоэкотехпром" Виталий Савенко в прошлом году в среднем получал 80,9 тыс. грн в месяц.

В Запорожье тариф для населения составляет 28,36 грн за кубометр, а средняя зарплата – 17 725 грн. Итак, в среднем житель города может позволить себе 625 кубометров воды в месяц. Семья заплатит 204,19 грн (1,15% средней зарплаты). Директор КП "Водоканал" Андрей Шаповал в прошлом году в среднем получал 67,6 тыс. грн в месяц. Этого хватило бы на 2385,5 куба воды.

В Житомире в среднем зарабатывают 17 205 грн, а стоимость кубометра воды достигает 37,53 грн. Семья в среднем заплатит за воду 270,2 грн в месяц (или 1,57% месячной зарплаты). Директор водоканала Роман Илык ежемесячно получает всего 34 тыс. грн. Этого достаточно на 905,9 куба воды.

"Днепропроводоканал" установил один из самых низких тарифов на воду – всего 22,86 грн за куб. При этом средняя зарплата в городе составляет 19 270 грн. Следовательно, семья из трех человек будет платить ежемесячно за воду 164,6 грн, или 0,85% средней зарплаты. Директор водоканала Юрий Гамазинский за 8 месяцев прошлого года получил 628 669 грн (78,5 тыс. грн в месяц).

В Виннице кубометр воды стоит 25,62 грн. Средняя зарплата в городе составляет 17 920 грн. Следовательно, семья за месяц заплатит 184,4 грн (1,03% зарплаты). Директор КП "Винницаоблводоканал" Дмитрий Кистион в среднем зарабатывал 76,5 тыс. грн. Этого хватит на 3067,2 куба воды.

Тариф могут пересмотреть

На самом деле стоимость воды в большинстве городов не пересматривалась с 2022-го. Это связано с политической позицией Нацкомиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Несмотря на то что этот орган должен быть политически независим, он отказывается поднимать тарифы для своих лицензиатов. Дорожает электроэнергия для водоканалов, растут затраты на ремонты, зарплаты и т. д. При этом тариф на воду продолжают искусственно удерживать.

Средний тариф лицензиатам НКРЭКУ составил 35,77 грн за 1 куб. м. При этом в населенных пунктах, в которых проживает до 100 тыс. человек, тариф определяет городские власти без участия Нацкомиссии. И там цены значительно выше. Без повышения тарифа обойтись не получится. Рано или поздно стоимость воды возрастет.