В одной из областей будут выключать свет по часам: что произошло и какой график будет действовать

Жителей Сумской области ждут почасовые отключения света. Ограничения будут временно действовать, поскольку связаны с ремонтными работами на одном из энергообъектов.

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Об этом сообщили в Штабе сплоченных общин. Сумчан будут обесточивать в течение 13-19 февраля. Ограничения охватят часть потребителей Сумы и Сумского района.

Информацию подтвердили в "Сумыоблэнерго". Отмечается, что работы на энергообъекте будут выполняться с 08:00 до 14:00, поэтому в это время питание будет отсутствовать. Впрочем, время указано с "запасом", поскольку выполнение работ зависит также от воздушных тревог.

В облэнерго напомнили, что работы энергетиков направлены на восстановление энергетической системы, поврежденной в результате военной агрессии РФ, поэтому призывали отнестись к таким неудобствам с пониманием. Компания осуществляет адресное оповещение потребителей о запланированных отключениях. Местным жителям объяснили, как получать предупреждение:

на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям – Отключение – Плановые отключения", введя свой адрес;

зарегистрироваться в личном кабинете E-Svitlo (Сумы) и установить одноименное приложение.

В ночь на 11 февраля Россия осуществила очередную массированную атаку на украинскую энергетику – пострадала не только электроинфраструктура, но и газовые объекты. Поэтому утром в ряде регионов, в частности Сумской области, временно действовали аварийные отключения, которые за несколько часов отменили.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, министр энергетики Украины Герман Галущенко прогнозирует, что благодаря опыту и нестандартным техническим решениям энергетиков украинская энергосистема на 100% выстоит, несмотря на ежедневные атаки и сложные условия. По его словам, атаки на энергетическую инфраструктуру происходят каждый день, и их сложность постоянно растет. В таких условиях украинские энергетики вынуждены быстро адаптироваться, используя новые технологии и нестандартные технические решения. Некоторые даже не соответствуют общепризнанным техническим параметрам, однако они работают и позволяют поддерживать стабильность энергосистемы.

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