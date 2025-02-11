Отключения света в аварийном режиме: вернули ли украинцам графики и что происходит в энергосистеме после атаки РФ

Россия в ночь на 11 февраля осуществила очередную массированную атаку на украинскую энергетику – пострадала не только электроинфраструктура, но и газовые объекты. При этом массово графики почасовых отключений света для бытовых потребителей не вводились и пока не планируются. А вот для промышленности такие графики применяются с 07:00 до 11:00 утра и вечером с 15:00 до 21:00.

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Также в ряде регионов, в частности Полтавской, Черкасской, Сумской, Днепропетровской и Донецкой областях, временно действовали аварийные отключения, которые уже отменили. О том, что происходит в украинской энергосистеме, пишет OBOZ.UA.

Последствия атаки РФ

Какие ограничения действуют

Планируются ли почасовые отключения для всех

Россия ударила по энергетике Украины: что известно о ситуации в энергосистеме

О том, что целью российской атаки стала именно энергетика, сообщил утром в Facebook глава Минэнерго Герман Галущенко. "Происходит очередная атака на энергосистему Украины. Ночью враг совершил атаку на газовую инфраструктуру", – отмечал министр.

Позже в "Нафтогазе Украины" уточнили, что повреждения получили производственные мощности в Полтавской области. "Группа Нафтогаз" принимает все необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию с газоснабжением в Полтавской области", – отмечали в компании.

При этом сообщалось, что на Полтавщине в результате ракетного удара без газоснабжения остались 9 населенных пунктов Миргородского района. В целом же последствия российского обстрела украинской энергетики станут известны только тогда, когда будет позволять ситуация с безопасностью.

Кроме того, по данным энергетиков, в Украине из-за морозов растет потребление тока. Утром 11 февраля его уровень был на 4% выше, чем в это же время предыдущего дня. "Причина таких изменений – установление морозной погоды по всей территории Украины и традиционный рост потребления в начале рабочей недели", – объяснили энергетики.

График отключений электроэнергии: какой режим действует

Еще во время тревоги "Укрэнерго" ввело превентивные экстренные отключения света в ряде регионов. Отмечалось, что это необходимо для защиты энергосистемы от потенциальных новых ударов РФ. "Из-за ночной и утренней ракетных атак на объекты энергетики утром вынужденно были применены аварийные отключения электроэнергии. В настоящее время после стабилизации ситуации в энергосистеме ГАО были отменены. Все обесточенные потребители будут заживлены в ближайшее время", – сообщили в компании в 11 утра.

О введении аварийных отключений сообщал и ряд облэнерго. Напомним, речь идет об отключениях бытовых потребителей по группам, но без четкого расписания и предупреждений.

В частности, о таком режиме уведомляла энергокомпания ДТЭК. "По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской и Донецкой областях применяются экстренные отключения", – говорилось в сообщении. При этом в 10:17 стало известно об отмене таких ограничений.

Кроме того, об окончании аварийных отключений сообщили в Черкасской области. "Аварийные отключения... отменены. Потребность в экономии электроэнергии неизменно актуальна", – отметил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Также о введении графиков аварийных отключений (они же ГАО или экстренные отключения) сообщили в "Полтаваоблэнерго". Там уведомили, что ГАО в Полтавской области были введены сразу для 1-5 очередей потребителей.

Аналогичная ситуация – на Сумщине. "На территории Сумщины в 06:04 введены графики аварийных отключений. В настоящее время ГАО действуют для 1-5 очередей потребителей", – заявили в "Сумыоблнерго" и уточнили, что с 8 утра отключения начали действовать для 6-10 очереди, а 1-5 свет вернули. "Графики аварийных отключений (ГАО) применяются в аварийных случаях, когда за очень короткий срок нужно немедленно снизить величину потребляемой мощности из сети. В таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что это аварийная ситуация", – объясняли энергетики.

В Кировоградской области 11 февраля частично действуют почасовые отключения потребителей – в Кропивницком, Головановском и Новоукраинском районах. Однако они не связаны с дефицитом в энергосистеме – причиной стал ремонт важного оборудования.

В целом же плановых отключений бытовых потребителей по часам в Украине пока не планируется. Такие ограничения действуют только для промышленности и бизнеса – в связи с последствиями предыдущих атак РФ и похолоданием. Как говорится в сообщении "Укрэнерго", время применения таких ограничений:

07:00-11:00;

15:00–21:00.

"Отключения для бытовых потребителей пока не прогнозируются. Внимание! Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Следите за информацией на сайте или официальных страницах облэнерго вашего региона в соцсетях", – отметили в "Укрэнерго".

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

В ДТЭК добавили: "Ограничения касаются только промышленности и бизнеса... Населению свет не будут отключать. Причина – в последствиях предыдущих атак. Много энергообъектов получили повреждения, их еще не успели полностью восстановить. Также ударили морозы. И чтобы избежать перегрузок, временно приходится ограничивать потребление для крупных предприятий".

В целом энергетики призывают украинцев активно экономить электроэнергию. "Есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии в течение суток. Пожалуйста, не включайте несколько мощных электроприборов одновременно. По возможности – перенесите использование мощной техники на ночные часы", – посоветовали в "Укрэнерго".

Почасовые графики: могут ли их вернуть из-за морозов

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко объяснил: пока что отключения света в Украине были точечными. Но, по его словам, не стоит забывать и про накопительный эффект от российских атак.

Как отметил специалист, серьезные морозы ожидаются только ночью, а в целом температура не критично низкая, поэтому есть все шансы, что период морозов пройдет без графиков. Также он напомнил, что пессимистичные прогнозы на эту зиму не сбылись. "Но не стоит расслабляться, впереди февраль и март. Думаю, самое сложное в этом сезоне еще впереди", – указал Омельченко.

Эксперт отметил, что отключения света могут вернуться, если морозы достигнут -10 °C и продлятся несколько недель. Ведь это приведет к резкому росту потребления электроэнергии.

При этом он считает, что для исключения возвращения графиков нужно соблюдение лишь двух условий: увеличить импорт в этот период и экономить энергоресурсы. "Чтобы бытовые потребители и промышленники начали экономить, особенно в пиковые утренние и вечерние часы. Если брать вечер, где-то с 17:00 до 22:00 нужно максимально бережно потреблять электроэнергию. И тогда, скорее всего, мы не вернемся к графикам плановых отключений", – считает эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцам, имеющим зарядные станции, в период простоя следует периодически частично разряжать их и заряжать. Это позволит продлить срок работы дорогих устройств, если они снова понадобятся при отключении электроэнергии.

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