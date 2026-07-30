В облцентре Украины объявили отключение света: какая ситуация в энергосистеме после обстрела 30 июля

В ночь на 30 июля Россия нанесла новый удар по украинской критической инфраструктуре. В результате жители ряда регионов частично остались без электроэнергии, причем наиболее сложная ситуация сложилась в Сумской области, где аварийные отключения затронули даже областной центр.

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Об этом сообщили в "Сумыоблэнерго". В Министерстве энергетики подтвердили, что отключения затронули большое количество потребителей в городе Сумы и прилегающих населенных пунктах.

"В части Сумской области наблюдается масштабное аварийное отключение электроэнергии. Причина – последствия систематических атак армии РФ на объекты энергетики. Работаем над восстановлением распределения электроэнергии!" – сообщили в облэнерго.

Ограничения планируется отменить сразу после завершения аварийно-восстановительных работ. Жителям региона рекомендуют следить за ситуацией:

в личном кабинете E-Svitlo;

на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе "Отключения".

Где ещё зафиксированы аварийные отключения

Донецкая область.

Днепропетровская область.

Житомирская область.

Харьковская область.

Черкасская область.

Ситуация в энергосистеме

По данным "Укрэнерго", 30 июля в стане растет потребление электроэнергии – по состоянию на 09:30 оно было на 1,9% выше, чем в это же время накануне. Такое изменение энергетики объясняют:

повышением температуры в некоторых регионах Украины;

более активным использованием кондиционеров потребителями.

На этом фоне украинцев призывают потреблять электроэнергию рационально и, по возможности, перенести использование мощных электроприборов на период наиболее эффективной работы промышленных солнечных электростанций, то есть на 10-16 часов.

В то же время накануне отключений электроэнергии в Украине в целом не прогнозировалось.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что украинцам рекомендуют изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры – от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования кондиционеров – могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам – запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.

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