Это должен сделать каждый: украинцам дали 5 советов, которые помогут избежать отключений света
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Украинцам рекомендуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры — от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования кондиционеров — могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам — запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.
Об этом сообщили в Минэнерго. В жаркие дни миллионы украинцев одновременно включают кондиционеры, вентиляторы и другую технику для охлаждения помещений, из-за чего энергосистема работает практически на пределе своих возможностей.
Почему летом возрастает риск аварийных отключений
Энергетики объясняют, что система испытывает наибольшие нагрузки в утренние и вечерние часы пик — примерно с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00. Именно в это время большинство людей одновременно пользуется электроприборами.
Только одновременная работа кондиционеров в жаркую погоду добавляет к энергосистеме около 2 ГВт дополнительной нагрузки. Кроме того, значительно больше электроэнергии начинают потреблять холодильники, работающие на максимальной мощности, а также насосы для полива приусадебных участков.
Дополнительные трудности создают плановые ремонты энергоблоков электростанций, которые традиционно проводятся в теплое время года для подготовки к отопительному сезону. Из-за этого часть генерирующих мощностей временно недоступна.
Ситуацию также осложняют последствия российских ударов по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по электросетям. Именно они обеспечивают балансировку энергосистемы в моменты резких скачков потребления. Кроме того, производство электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями зависит от погодных условий, а вечером генерация солнечных электростанций закономерно резко сокращается.
5 простых советов, которым стоит следовать каждому украинцу
- рационально используйте электроэнергию – особенно важно экономить свет в часы максимальной нагрузки, утром и вечером, когда энергосистема работает наиболее интенсивно;
- перенесите использование мощной техники — стиральные машины, посудомоечные машины, бойлеры и другие энергоемкие приборы лучше включать днём или ночью, когда потребление ниже;
- правильно пользуйтесь кондиционером – не стоит устанавливать минимальную температуру, оптимальным считается режим 23–24 °C – это не только снижает нагрузку на сеть, но и позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию;
- защищайте жилье от жары — плотные шторы, светоотражающие роллеты или солнцезащитная пленка на окнах помогут снизить температуру в квартире без дополнительного использования кондиционера;
- не оставляйте технику работать без необходимости – компьютеры, телевизоры, зарядные устройства и другие электроприборы желательно полностью отключать от розетки, а не оставлять в режиме ожидания.
Эксперты отмечают, что если миллионы украинцев одновременно будут следовать этим простым рекомендациям, это поможет существенно снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить вероятность вынужденных ограничений электроснабжения.
Что стоит приобрести уже сейчас на случай отключения электричества
В частности, не следует ждать возможных масштабных отключений света осенью или зимой, а подготовиться заранее. Из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру предстоящий отопительный сезон может оказаться непростым.
- запас еды и воды;
В каждой семье желательно иметь запас питьевой воды как минимум на три-четыре суток из расчета примерно три литра на человека в день. Отдельно рекомендуется сделать запас воды для гигиенических нужд – около 12 литров на человека в сутки.
Также стоит заранее приобрести продукты, которые могут долго храниться без холодильника. Прежде всего это мясные и рыбные консервы промышленного производства, сублимированные каши, супы и готовые блюда быстрого приготовления, сухари, хлебцы, печенье, шоколад, энергетические батончики, сгущенное молоко, орехи и сухофрукты.
- одежда и тепло;
Специалисты советуют заранее подготовить теплую одежду, термобелье, спальные мешки, термоодеяла и химические грелки. В случае длительного отключения электричества рекомендуется всем членам семьи находиться в одной комнате, а щели в окнах дополнительно утеплить.
- средства гигиены;
На случай перебоев с водоснабжением стоит приобрести влажные салфетки, сухой шампунь, средства для "сухого душа" или портативный душ. Если из-за отсутствия электроэнергии возникнут проблемы с канализацией, могут понадобиться прочные мешки для мусора и наполнитель для кошачьего туалета, который поможет устранить неприятный запах.
- освещение и резервное питание;
Обязательно нужно иметь дома несколько фонариков, запас батареек, powerbank, портативные лампы или кемпинговые фонари. По возможности стоит приобрести зарядную станцию, аккумулятор или генератор, которые позволят дольше пользоваться необходимой техникой.
- Приготовление пищи.
Полезной станет туристическая газовая плитка со сменными баллонами. Она позволит приготовить еду даже при полном отсутствии электроэнергии, а одного газового баллона обычно хватает примерно на час непрерывного использования.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, в самые жаркие дни лета, когда температура будет превышать +35 градусов, в Украине могут вводить почасовые и даже аварийные отключения электроэнергии из-за резкого роста нагрузки на поврежденную энергосистему. По прогнозам, возможны отключения продолжительностью от 2 до 4 часов.
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