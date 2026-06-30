Это должен сделать каждый: украинцам дали 5 советов, которые помогут избежать отключений света

Украинцам рекомендуют уже сейчас изменить свои привычки потребления электроэнергии, ведь даже простые меры — от переноса времени работы бытовой техники до умеренного использования кондиционеров — могут помочь избежать аварийных отключений света. Также не стоит откладывать подготовку к возможным блэкаутам — запас воды, продуктов, портативных зарядных устройств, фонариков и других необходимых вещей лучше сделать заранее.

Видео дня

Об этом сообщили в Минэнерго. В жаркие дни миллионы украинцев одновременно включают кондиционеры, вентиляторы и другую технику для охлаждения помещений, из-за чего энергосистема работает практически на пределе своих возможностей.

Почему летом возрастает риск аварийных отключений

Энергетики объясняют, что система испытывает наибольшие нагрузки в утренние и вечерние часы пик — примерно с 07:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00. Именно в это время большинство людей одновременно пользуется электроприборами.

Только одновременная работа кондиционеров в жаркую погоду добавляет к энергосистеме около 2 ГВт дополнительной нагрузки. Кроме того, значительно больше электроэнергии начинают потреблять холодильники, работающие на максимальной мощности, а также насосы для полива приусадебных участков.

Дополнительные трудности создают плановые ремонты энергоблоков электростанций, которые традиционно проводятся в теплое время года для подготовки к отопительному сезону. Из-за этого часть генерирующих мощностей временно недоступна.

Ситуацию также осложняют последствия российских ударов по тепловым и гидроэлектростанциям, а также по электросетям. Именно они обеспечивают балансировку энергосистемы в моменты резких скачков потребления. Кроме того, производство электроэнергии солнечными и ветровыми электростанциями зависит от погодных условий, а вечером генерация солнечных электростанций закономерно резко сокращается.

5 простых советов, которым стоит следовать каждому украинцу

рационально используйте электроэнергию – особенно важно экономить свет в часы максимальной нагрузки, утром и вечером, когда энергосистема работает наиболее интенсивно;

особенно важно экономить свет в часы максимальной нагрузки, утром и вечером, когда энергосистема работает наиболее интенсивно; перенесите использование мощной техники — стиральные машины, посудомоечные машины, бойлеры и другие энергоемкие приборы лучше включать днём или ночью, когда потребление ниже;

стиральные машины, посудомоечные машины, бойлеры и другие энергоемкие приборы лучше включать днём или ночью, когда потребление ниже; правильно пользуйтесь кондиционером – не стоит устанавливать минимальную температуру, оптимальным считается режим 23–24 °C – это не только снижает нагрузку на сеть, но и позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию;

не стоит устанавливать минимальную температуру, оптимальным считается режим 23–24 °C – это не только снижает нагрузку на сеть, но и позволяет сэкономить на счетах за электроэнергию; защищайте жилье от жары — плотные шторы, светоотражающие роллеты или солнцезащитная пленка на окнах помогут снизить температуру в квартире без дополнительного использования кондиционера;

плотные шторы, светоотражающие роллеты или солнцезащитная пленка на окнах помогут снизить температуру в квартире без дополнительного использования кондиционера; не оставляйте технику работать без необходимости – компьютеры, телевизоры, зарядные устройства и другие электроприборы желательно полностью отключать от розетки, а не оставлять в режиме ожидания.

Эксперты отмечают, что если миллионы украинцев одновременно будут следовать этим простым рекомендациям, это поможет существенно снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить вероятность вынужденных ограничений электроснабжения.

Что стоит приобрести уже сейчас на случай отключения электричества

В частности, не следует ждать возможных масштабных отключений света осенью или зимой, а подготовиться заранее. Из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру предстоящий отопительный сезон может оказаться непростым.

запас еды и воды;

В каждой семье желательно иметь запас питьевой воды как минимум на три-четыре суток из расчета примерно три литра на человека в день. Отдельно рекомендуется сделать запас воды для гигиенических нужд – около 12 литров на человека в сутки.

Также стоит заранее приобрести продукты, которые могут долго храниться без холодильника. Прежде всего это мясные и рыбные консервы промышленного производства, сублимированные каши, супы и готовые блюда быстрого приготовления, сухари, хлебцы, печенье, шоколад, энергетические батончики, сгущенное молоко, орехи и сухофрукты.

одежда и тепло;

Специалисты советуют заранее подготовить теплую одежду, термобелье, спальные мешки, термоодеяла и химические грелки. В случае длительного отключения электричества рекомендуется всем членам семьи находиться в одной комнате, а щели в окнах дополнительно утеплить.

средства гигиены;

На случай перебоев с водоснабжением стоит приобрести влажные салфетки, сухой шампунь, средства для "сухого душа" или портативный душ. Если из-за отсутствия электроэнергии возникнут проблемы с канализацией, могут понадобиться прочные мешки для мусора и наполнитель для кошачьего туалета, который поможет устранить неприятный запах.

освещение и резервное питание;

Обязательно нужно иметь дома несколько фонариков, запас батареек, powerbank, портативные лампы или кемпинговые фонари. По возможности стоит приобрести зарядную станцию, аккумулятор или генератор, которые позволят дольше пользоваться необходимой техникой.

Приготовление пищи.

Полезной станет туристическая газовая плитка со сменными баллонами. Она позволит приготовить еду даже при полном отсутствии электроэнергии, а одного газового баллона обычно хватает примерно на час непрерывного использования.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в самые жаркие дни лета, когда температура будет превышать +35 градусов, в Украине могут вводить почасовые и даже аварийные отключения электроэнергии из-за резкого роста нагрузки на поврежденную энергосистему. По прогнозам, возможны отключения продолжительностью от 2 до 4 часов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!