В "Нафтогазе" рассказали, во сколько обойдется кубометр газа для украинцев: цена будет действовать до мая 2025-го

В Украине тариф на газ не будет меняться до конца апреля 2025 года. За каждый кубометр нужно будет платить 7,96 грн.

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Об этом сообщили в компании "Нафтогаз". "Мы понимаем важность стабильности в эти непростые времена, поэтому добросовестно придерживаемся своих обязательств перед нашими потребителями", – отмечают в газоснабжающей компании.

"Нафтогаз Украины" обеспечивает газом 12,4 млн украинских домохозяйств, получающих голубое топливо в соответствии с годовым тарифным планом "Фиксированный". Соответственно, клиенты компании могут не волноваться о неожиданных изменениях в своих коммунальных платежах", – отмечают в компании.

Сколько будет стоить электроэнергия

Тариф на электроэнергию также не изменится до мая 2025 года. За каждый киловатт-час придется платить 4,32 грн. Тариф на электроэнергию сохранили на уровне 2,64 грн за 1 кВт*ч для тех, кто использует электрическое отопление.

В неотапливаемый сезон такие украинцы, как и все, будут платить 4,32 грн/кВт*ч. Как говорится в решении правительства, если семья, использующая электрическое отопление, в зимний месяц использует до 2000 кВт*ч, она имеет право платить за ток по старому тарифу. Однако если потребление больше, то за весь потребленный объем придется платить уже по новому тарифу – 4,32 грн/кВт*час.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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