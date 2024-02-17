В Минэнерго рассказали, хватит ли Украине электроэнергии: в одном из регионов есть сбои в работе оборудования

В Украине отсутствует дефицит электроэнергии в энергосистеме. Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии.

Об этом идет речь в сообщении Министерства энергетики Украины. В Донецкой области дважды в сутки зафиксирован обстрел территории ТЭС. Из-за повреждений есть сбои в работе оборудования. Обесточений потребителей не было.

В результате боевых действий поврежден распределительный надземный газопровод низкого давления в Харьковском районе. Без газоснабжения осталось более 100 абонентов. На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии – 1843 МВт*ч, также предполагается экспорт – до 3571 МВт*ч.

В аварийный ремонт выведены два блока теплоэлектростанций, в то же время к работе возвращен один блок ТЭС. В резерве 12 энергоблоков генерации, которые будут задействованы в случае необходимости.

Как готовиться к возможным отключениям света

Вместе с тем в связи с возможными возникновениями аварийных ситуаций в любой части страны, а также в свете возобновления Россией массовых обстрелов украинцев призывают активно готовиться к возможным проблемам с энергообеспечением, чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего запастись водой и едой.

В частности, воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА). Причем не только питьевой, но и технической.

Так, подчеркивается, на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Как сообщал OBOZ.UA, наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!