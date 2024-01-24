Перестали производить электроэнергию: в Украине отключили 2 энергоблока. Будут ли вводить графики

В Украине вывели в аварийный ремонт две единицы генерирующего оборудования – 2 блока на тепловой электростанции (ТЭС). Кроме того, не производит электроэнергию еще один блок ТЭС – он находится в резерве. Однако несмотря на это, плановых отключений света энергетики проводить не планируют, поскольку система збалансирована.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики. Там отметили:в случае необходимости, находящийся в резерве блок ТЭС будет введен в работу.

"В аварийный ремонт выведены две единицы генерирующего оборудования. В резерве блок ТЭС, который будет задействован при необходимости. Система сбалансирована. ... Дефицита электроэнергии в энергосистеме не фиксируется. Ситуация контролируется. Стабилизационные графики отключений не используются", – говорится в сообщении.

При этом энергетики призвали украинцев экономно потреблять электроэнергию в пиковые часы. В частности:

с 10:00 до 12:00;

с 17:00 до 19:00.

В свою очередь, в Киевской городской госадминистрации (КГГА) ранее рассказали, что наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт. Далее идут:

стиральная машина – от 2 до 2,5 кВт;

микроволновая печь и электрочайник – по 1,5-2 кВт;

фен, пылесос, утюг – по 0,5-1,5 кВт;

компьютер – 0,4-0,8 кВт;

холодильник – 0,3-0,6 кВт;

телевизор – 0,1-0,4 кВт.

Там подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и телевизор. А вот глажку одежды или стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в ближайшее время украинцам не будут повышать тариф на электроэнергию. По крайней мере, до окончания отопительного сезона платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет.

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