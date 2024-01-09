Украинцев призвали запасать еду и воду: как готовиться к возможным отключениям света

Энергетики пока справляются со всеми возникающими сложностями и не прибегают к плановым отключениям электроэнергии. Более того, обещают, что Украина сможет пройти период сильных холодов без применения графиков. Но вот гарантировать, что не будет аварийных отключений нельзя – особенно в свете возобновления Россией массовых обстрелов. В связи с этим украинцев уже призывают активно готовится к возможным проблемам – чтобы снизить их влияние на свою жизнь. Прежде всего, запастись водой и едой.

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В частности, воды следует запасти по меньшей мере на 3 дня, советуют в Киевской городской госадминистрации (КГГА). При чем не только питьевой, так и технической.

Так, подчеркивается, на одного взрослого человека в сутки требуется 3 литра питьевой воды (включая потребляемую с пищей жидкость). А также 10-12 литров технической воды для гигиены и приготовления пищи.

Также нужно запастись едой – прежде всего той, которая не будет портиться без холодильника и не потребует электроэнергии для ее приготовления. Это могут быть:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орешки;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Не только вода и еда

Впрочем, для того, чтобы максимально комфортно пройти блэкаут, в КГГА советует запастись рядом "дополнительных" вещей. В частности:

купить FM-радио на батарейках – чтобы быть в курсе актуальных событий в случае исчезновения мобильной связи и интернета;

создать запас фонариков, ламп на батарейках или аккумуляторах, свечах, спичках, батарейках и т.д.;

наполнить домашнюю аптечку всеми необходимыми лекарствами;

подготовить горелку с газовым баллоном или на сухом спирте;

подготовить теплые домашние вещи, одеяла, утепленные места для домашних любимцев;

позаботиться о безопасном передвижении по улице в темное время суток – приобрести светорефлекторную одежду или светоотражающие ленты на рукава, сумку или рюкзак.

"В помещениях замените обычные лампочки на LED-лампы. Это поможет снизить потребление электроэнергии. Сохраните тепло в доме. Утеплите свое помещение – заклейте стыки и проверьте наружную изоляцию окон, поместите алюфом (теплоизоляцию из фольги. – Ред.) между стеной и батареей", – советуют в КГГА.

Также необходимо позаботиться о пожарной безопасности. В частности, приобрести домашний огнетушитель и держать его вблизи мест, где зажигаются свечи или используется горелка.

Отключать свет пока не планируют

В свою очередь, глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий уверил: Украина сможет пройти значительное похолодание, прогнозируемое синоптиками, без отключений электроэнергии. Он отметил: результаты соответствующего моделирования показали, что даже при температуре минус 16 градусов можно сохранить стабильное энергоснабжение.

Правда, для этого необходимо, чтобы все энергоблоки вышли из ремонта, а также придется покупать электроэнергию за границей. Кроме того, очень важно, чтобы при похолодании украинцы максимально экономили ток.

"Наше моделирование показывает, что нужно привлечь все энергоблоки, которые сейчас в текущем ремонте, второе условие – это импорт. Нам нужно использовать 1700 МВт технической возможности импорта, чтобы сбалансировать потребление. Каждое из этих условий должно быть выполнено, чтобы мы уверенно прошли следующую неделю. Украинцы могут очень помочь, если утром и вечером не будут активно пользоваться электроприборами", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине разрешили отключать свет бытовым потребителям. Однако не всем – лишь тем, кто игнорирует платежки и накапливает долги.

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