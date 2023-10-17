В Минэнерго рассказали, будут ли отключать электроэнергию украинцам по графикам: важное сообщение

Министерство энергетики сообщило о том, что на данный момент применять графики отключения электроэнергии не планируют. На сайтах энергетических компаний опубликовали графики отключений, однако применять их не будут, пока РФ не начала атаковать критическую инфраструктуру.

Как сообщило Министерство энергетики на официальной странице в Facebook, сейчас того тока, который генерируют в стране, достаточно, чтобы обеспечивать потребности. С похолоданием объемы потребления тока будут расти.

Сейчас ограничений потребления нет ни в одной из областей Украины. Действительно, разработанные и опубликованные графики могут применить, но только в том случае, если из-за вражеских атак РФ пострадает энергетическая инфраструктура.

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"Энергетики активно готовят энергетическую систему к отопительному сезону", – пояснили в ведомстве. Также в Минэнерго предложили украинцам пользоваться только официальной информацией, а СМИ – получать эту информацию в министерстве.

Отметим, графики отключения электроэнергии большинство компаний опубликовали до 1 октября. Несколько дней назад свои графики также показали и в ДТЭК (для Киева, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях). Публикация графиков вызвала обеспокоенность, что их начнут применять.

И энергетические компании, и Минэнерго неоднократно заявляли, что на данный момент причин для применения графиков отключения тока нет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, где согласно графикам отключения электроэнергии тока может не быть в течение семи часов подряд. Ситуация в разных регионах разная.

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