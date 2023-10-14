В Украине приняли графики отключения электроэнергии: где не будет тока по 7 часов подряд

До 1 октября энергокомпании в содействии с органами местной власти разработали графики отключения тока. Некоторые опубликовали эти графики еще в прошлом месяце, другие – только недавно. К примеру, свои графики показала компания ДТЭК (они касаются Киева и области, а также Одесской и Днепропетровской областей).

"Графики отключений размещены на сайтах постоянно, круглый год. Однако они не применяются", – пояснили в компании. То есть графики будут применять только в том случае, если будет такая необходимость. А необходимость может возникнуть по двум причинам:

ограниченная генерация не сможет покрыть потребности тока;

из-за новых обстрелов со стороны РФ энергетические объекты выйдут из строя.

Вероятность обстрелов – главный риск для энергосистемы. Затишье последних нескольких недель может быть всего лишь подготовкой. В Британской разведке уже заявили, что россияне всего лишь накапливают ракеты, чтобы нанести накануне отопительного сезона удар по критической инфраструктуре.

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Как и в прошлом году, вероятно, россияне попытаются оставить украинцев без тепла и тока. На этот случай и разработаны графики отключения. К примеру, в Киевской области график выглядит так: два часа без электроэнергии, четыре часа возможных отключений и два часа с электроэнергией.

Более сложная ситуация ожидается в Киеве. Энергетики предполагают, что длительность гарантированных отключений составит четыре часа, в течение трех часов – период возможных отключений. И только два часа – гарантированный период со светом.

В Днепре возможен график четыре на восемь. То есть жители Днепра, вероятно, будут четыре часа с электроэнергию и столько же – без нее.

В Одесской области график: три часа с отключениями, три часа с возможными отключениями и три часа с электроэнергией. Таким образом, самая сложная ситуация – в столице. Здесь есть проблема с доставкой и распределением электроэнергии. Вместе с тем у столицы из-за большого количества стратегических объектов также самая надежная система ПВО.

Как ранее писал OBOZ.UA, Минэнерго объяснило причины подорожания электроэнергии в Украине. Ведомству нужно готовиться к новым ракетным атакам на объекты энергоструктуры.

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