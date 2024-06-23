В Киевской области обновили графики отключений света: как узнать свою группу

23 июня стабилизационные отключения электроэнергии в Киевской области начнутся раньше. Графики отключений будут действовать с 11:00 до 23:00. Также жители Киевской области просят дополнительно проверить свои графики, поскольку сегодня они были обновлены. Существует вероятность смены номеров групп отключений, поэтому важно быть внимательными к новым расписаниям.

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Об этом сообщает ДТЭК. Основная причина внедрения ранних стабилизационных отключений - необходимость управления энергопотреблением в сложных условиях.

Регулярные обстрелы и повреждения инфраструктуры приводят к нестабильности энергосистемы, что заставляет операторов принимать дополнительные меры. Внедрение новых графиков позволяет более эффективно распределять нагрузку и минимизировать риски аварийных отключений.

Как узнать свою группу

В Киевской области графики зависит от населенного пункта. К примеру, в Яготине гарантированные отключения продолжаются по 2 часа, суммарно до 6 часов в сутки. Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах:

сайты ДТЭК : отключение в Киевской области - " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

чат-боты : ДТЭК КРЕМ ;

: ДТЭК КРЕМ ; телефоны : (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что сейчас еще рано говорить о том, что зимой в нашей стране будут длительные отключения света. Там отметили, что ситуация может измениться каждый день.

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