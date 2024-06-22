'Ситуация может меняться': в Минэнерго призвали не делать прогнозов по отключению света зимой

В Министерстве энергетики Украины подчеркнули, что сейчас еще рано говорить о том, что зимой в нашей стране будут длительные отключения света. Там отметили, что ситуация может измениться каждый день.

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Причиной этого являются постоянные атаки войск РФ на нашу инфраструктуру. Об этом в субботу, 22 июня, в эфире национального телемарафона сказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

"Сегодня о любых цифрах по часам касательно ограничений (электричества – Ред.) зимой пока рано говорить. Все эти атаки доставляют дополнительные проблемы энергосистеме, однако сейчас говорить о том, что у нас будут длительные отключения зимой, пока рано. Однако, конечно, ситуация может меняться каждый день и после каждой атаки", – подчеркнула она.

Чиновница также рассказала о подготовке к осенне-зимнему периоду. Уже удалось восстановить часть критически важного оборудования, продолжается техническое обслуживание и подготовка оборудования и объектов генерации, объектов системы передачи и распределения.

"Сейчас ключевая задача для всех нас – это защитить объекты энергетической инфраструктуры, для того чтобы те повреждения, которые будут, были минимальными", – сказала Гринчук.

По ее словам, в Минэнерго надеются, что смогут достаточно быстро восстановиться после массированной вражеской атаки 22 июня, которая нанесла значительные повреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, в воскресенье, 23 июня, все облэнерго по стране будут применять графики почасовых отключений электроэнергии. Отключения будут продолжаться только вечером, с 19:00 до 23:00.

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