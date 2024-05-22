В Киеве введут жесткие графики отключения света: названо точное время

В Киеве и области жесткие графики отключений будут введены с 18.00. При этом с 7.00 до указанного часа отключать свет не планируют. В столице максимальное время отключения при условии, если график действует на протяжении всех суток – 18 часов. Выделенных лимитов для обеспечения электроснабжением Киева хватит на 73% потребностей столицы.

Как сообщили в официальном канале ДТЭК в Telegram, из-за локальной аварии без света осталась часть домов на Оболонском проспекте, Героев Днепра, улицах Тимошенко и Зои Гайдай. Энергетики уже работают над ликвидацией аварии. Прогнозируют вернуть свет к 10:00.

В Киеве и Киевской области действует самый жесткий вариант графика. В столице каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В результате максимальное время отключения каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели. Однако 21 мая график будет действовать не полные сутки – с 11:00 до 17:00 ограничения не применяются.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. У некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты. Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются. Да:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, причина, по которой отключения электроэнергии стали массовыми в мае, а не зимой, когда нагрузка увеличивается из-за необходимости отапливать жилье, заключается в ракетных ударах по энергетике. В результате российских атак были повреждены все большие тепло- и гидроэлектростанции, поэтому они не могут производить столько же электроэнергии, как раньше.

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