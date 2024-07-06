В Киеве сутки не будут отключать свет: названа дата

В Киеве 10 июля не будут отключать электроэнергию в течение суток. Поочередно отключения не будут применяться в каждом регионе.

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Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". Так, с 9 по 24 июля во всех областях будут поочередно будет один день без отключений света. В другие дни ограничения потребления будут происходить согласно графикам.

Такие измерения проводятся ежегодно – зимой и летом – и позволяют более четко прогнозировать режимы работы энергосистемы страны. Когда не будет ограничений:

9 июля: Днепропетровская область;

10 июля: г. Киев;

11 июля: Киевская, Хмельницкая области;

12 июля: Донецкая, Черниговская, Одесская области;

16 июля: Запорожская, Винницкая, Ровенская области;

18 июля: Волынская, Львовская; Черновицкая область;

19 июля: Тернопольская; Полтавской, Херсонской, Закарпатской области;

23 июля: Черкасская, Харьковская, Николаевская области;

24 июля: Житомирская, Ивано-Франковская, Сумская, Кировоградская области.

"Благодаря таким измерениям Диспетчерский центр "Укрэнерго" сможет увидеть, как ведут себя потребители, имея постоянный доступ к электроэнергии. Мы сможем определить, сколько именно сейчас, летом, потребляет каждая область без применения ограничений, и сколько каждой области требуется электроэнергия для жизнедеятельности", – отмечают в "Укрэнерго".

Если РФ в очередной раз атакует энергетические объекты, график проведения замеров может быть перенесен или даже отменен.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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