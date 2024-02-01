Цены на газ с 1 февраля: сколько будет стоить кубометр

В Украине в феврале тарифы на газ для населения не изменятся. Ценники от газоснабжающих компаний зафиксированы как минимум до конца отопительного сезона.

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Об этом говорится в обзоре ГазПравды. По сравнению с предыдущими месяцами цены на голубое топливо снова не изменятся. В зависимости от компании стоимость кубометра газа в феврале будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины". Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.

Подчеркиваем: действующие годовые тарифные предложения действуют до 1 мая 2024 включительно. То есть, до конца отопительного сезона газ точно не подорожает. Для сравнения: средняя цена ресурса февраля на Украинской энергетической бирже на 30 января – 11 750 грн за тысячу кубометров (без НДС). То есть стоимость природного газа для промышленных потребителей (бизнеса) существенно выше, чем для населения.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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