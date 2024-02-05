Кому из украинцев будут выключать свет из-за долгов: стала известна "критическая сумма"

В Украине граждане, у которых возникли задолженности по оплате счетов ЖКХ, могут быть отрезаны от света, газа и воды. В законодательстве не определена сумма задолженности, по которой будут производить отключение услуг. Но поставщики не будут отключать свет тем, кому долг за электроснабжение ниже половины прожиточного минимума (1514 грн).

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Об этом рассказала заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона. По ее словам, на погашение долга гражданам будут предоставляться до 10 дней.

Также должники имеют возможность заключить соглашение о реструктуризации и определить графики оплаты, добавила Гринчук.

"Согласно рыночным условиям, подключение повторное происходит за счет потребителя. Если эта сумма меньше половины прожиточного минимума, то есть 1514 гривен, тогда компания, предоставляющая услугу – оплачивает также и подключение. Поэтому логично, что компании не будут отключать, вероятно, свет тем потребителям у кого эта сумма задолженности меньше", – сказала заместитель министра энергетики.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в феврале ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в январе, а также в предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась, и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

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