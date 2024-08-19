В Киеве показали графики отключения электроэнергии на 19 августа: ситуация резко изменилась для всех

19 августа в Киеве будет применено ограничениями электроснабжения из-за значительного повышения температуры воздуха. С 17.00 до 21.00 планируется применение одной очереди отключений электроэнергии.

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Об этом пишет ДТЭК. "По информации Укрэнерго, отключения в объеме одной очереди будут действовать с 17:00 до 21:00", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, середина августа принесла в страну волну жары, которая продлится минимум пять дней. Это стало причиной существенного роста спроса на электроэнергию, что заставило энергетические службы принять меры по стабилизации системы. Важно отметить, что в другие часы суток ограничения электроснабжения не планируются и потребители смогут пользоваться электричеством в обычном режиме.

Как отметил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, ожидается, что в течение недели (с понедельника по пятницу) нагрузка на систему будет самой высокой. В таких условиях энергетическая система Украины может столкнуться с дефицитом электроэнергии, который ощутим не только в вечерние часы, но и в другие периоды суток.

Кудрицкий также подчеркнул, что после снижения жары и ввода дополнительных генерирующих мощностей к концу августа ситуация с электроснабжением должна стабилизироваться. Это позволит избежать дальнейших отключений потребителей, если все будут придерживаться рекомендаций по бережливому использованию.

Что следует знать об очередях отключений света

когда НЭК дает ограничение на одну-две очереди, то электроэнергия в светло-серых зонах будет;

то электроэнергия в светло-серых зонах будет; когда ограничение в три очереди, то света в одной из очередей со светло-серыми зонами может быть не 1-2 часа. В последующие отключения в светло-серых слотах электроэнергии не будет в другой очереди,

то света в одной из очередей со светло-серыми зонами может быть не 1-2 часа. В последующие отключения в светло-серых слотах электроэнергии не будет в другой очереди, когда ограничение четыре очереди, света не будет на протяжении всей светло-серой зоны.

Где посмотреть свой график

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

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: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за отключения электроэнергии и жары молочные хозяйства Украины потеряли часть надоев, из-за чего стоимость их продукции выросла. Поэтому молоко и молочные товары могут вырасти и для конечного потребителя – обычных украинцев.

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