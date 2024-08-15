Украинцев заставят платить больше: цены на многие популярные продукты скоро могут взлететь

Из-за отключения электроэнергии и жары молочные хозяйства Украины потеряли часть надоев, из-за чего стоимость их продукции выросла. Поэтому молоко и молочные товары могут вырасти и для конечного потребителя – обычных украинцев.

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Как сообщили в Ассоциации производителей молока, рост цены связан с погодными условиями и российской агрессией. Ракетные удары со стороны РФ стали причиной перебоев в работе систем вентиляции на молочных фермах, что вместе с жарой спровоцировало тепловые удары у коров.

Сорт средняя цена, грн/кг Диапазон цен, грн/кг Верхняя граница, грн Нижний предел, грн Экстра 14,62 13,60-15,20 +0,9 +0,4 Высший 14,62 13,60-15,20 +0,9 +0,4 Первый 13,52 12,65-14,05 +0,9 Не изменилась

Из-за этого объемы надоев упали на 20–30%. Поэтому средневзвешенная закупочная цена на молоко в августе составила 14,25 грн/кг – это на 44 копеек больше, чем в июле.

"Скорее всего, недостаточное количество молока, поступающего от молочно-товарных ферм, а также удорожание молочных жиров будут способствовать росту цен на сырое молоко во второй половине августа. Перспективы роста цен в сентябре будут зависеть от спроса и активности покупателей потребителей на внутреннем рынке. Удорожание сырья и долгосрочное увеличение расходов на энергоносители, вероятно, будут влиять на цены на свежие молочные продукты на внутреннем рынке", – отметили производители молока.

В ассоциации отметили, что около 70% идущего на переработку молока потребляется внутри страны. Около половины этого объема используются в производстве свежих молочных продуктов.

На цены молочной продукции также оказывает влияние низкая покупательная способность населения, а также наличие значительных запасов сухого молока на складах в Украине.

Также OBOZ.UA сообщал, что в украинских магазинах могут вырасти цены на кофе. Стоимость сырья для его производства в закупке взлетела на фоне непогоды в Бразилии – главном производителе сырья для популярного тонизирующего напитка.

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