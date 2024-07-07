В Киеве показали график отключения электроэнергии на 7 июля: как долго не будет света

7 июля в Киеве будут действовать стабилизационные отключения электроэнергии с 00:00 до 07:00 и с 15:00 до 24:00, при этом с 07:00 до 15:00 отключения не предусмотрены. Объекты критической инфраструктуры останутся с бесперебойным питанием.

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Об этом сообщает ДТЭК. Эти меры направлены на обеспечение стабильной работы энергосистемы в условиях повышенной нагрузки. Отключение электроэнергии будут происходить в два временных периода:

с 00:00 до 07:00;

с 15:00 до 24:00.

В настоящее время облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно для обеспечения равномерного распределения нагрузки на энергосистему. С 07:00 до 15:00 отключения электроэнергии не предусмотрены.

В этот период жители Киева могут пользоваться электроэнергией без каких-либо ограничений. В ДТЭК отметили, что в графиках есть три категории отключений:

темно-серая зона – это время, когда света точно нет;

– это время, когда света точно нет; светло-серая зона – отключения света возможны;

– отключения света возможны; белая зона – свет гарантированно есть.

"Если у вас в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика", – объясняют в ДТЭК. Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Киеве 10 июля не будут отключать электроэнергию в течение суток. Поочередно отключения не будут применяться в каждом регионе.

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