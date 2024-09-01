В Киеве объявили график отключений электроэнергии: будет ли свет в "серых зонах"

В Киеве 1 сентября будут введены графики стабилизационных отключений электроэнергии, которые будут продолжаться в течение всех суток. С 00:00 до 17:00 будет действовать одна очередь отключений, с 17:00 до 22:00 – две очереди, с 22:00 до 24:00 – снова одна очередь.

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Об этом сообщает ДТЭК. "Согласно информации от Укрэнерго завтра будут задействованы графики стабилизационных отключений на протяжении всех суток ", - говорится в сообщении.

Что такое очереди отключений

одна-две очереди : в этот период электроэнергия в светло-серых зонах будет;

: в этот период электроэнергия в светло-серых зонах будет; три очереди : света в одной из очередей со светло-серыми зонами может не быть от 1 до 2 часов. При следующем отключении электроэнергии в светло-серых слотах не будет уже в другой очереди;

: света в одной из очередей со светло-серыми зонами может не быть от 1 до 2 часов. При следующем отключении электроэнергии в светло-серых слотах не будет уже в другой очереди; четыре очереди : в таком случае света не будет в течение всего периода светло-серой зоны.

Светло-серые зоны в графиках отключения являются определенными временными промежутками, когда электроснабжение может быть нестабильным. Эти зоны отличаются от обычных отключений тем, что они менее предсказуемы и могут изменяться в зависимости от нагрузки на энергосистему.

График отключений света в Киеве: где смотреть

В Киеве и области каждое гарантированное отключение длится до 4 часов, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. Также при использовании большого количества очередей могут применяться зоны возможных отключений, тогда график переходит в режим " 7 часов нет света, 2 часа есть". Узнать график можно несколькими способами:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

Киевляне также имеют возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

В столичных графиках есть распределение на цветовые зоны. Вот что означают клетки :

белый (т.н. белая зона) – свет гарантированно есть (в случае отсутствия аварийных ситуаций);

светло-серый (т.н. серая зона) – возможные отключения электроэнергии;

темно-серый (т.н. черная зона) – гарантированное отключение (если введены графики).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, зима 2024-2025 будет сложной для Украины, но масштабного блекаута не ожидается благодаря подготовке и опыту энергетиков. Несмотря на трудности, страна лучше готова к испытаниям, чем в предыдущие годы.

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