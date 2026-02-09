Беженцы из Украины массово выходят на работу в Европе: в каких странах самые высокие зарплаты

Более половины украинских беженцев в Европе уже нашли работу – в частности, как наемные рабочие, самозанятые или оформленные неофициально. Самые высокие зарплаты при этом им платят в Великобритании, Норвегии и Нидерландах.

Об этом свидетельствуют данные из последнего исследования Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по интеграции беженцев на европейский рынок труда.

По данным ООН, по состоянию на 16 января 2026 года в мире насчитывалось 5,898 млн украинских беженцев, 5,349 млн из них – в Европе. Средний уровень трудоустройства украинцев в возрасте 20-64 лет составляет 57%, в том числе каждый пятый из них занимается предпринимательством.

Рейтинг стран по уровню трудоустройства

Эстония – 72%. Венгрия – 71%. Великобритания – 69%. Польша – 68%. Болгария – 67%. Чехия – 66%. Нидерланды – 64%. Испания – 61%. Италия – 58%. Литва – 57%. Франция – 53%. Румыния – 50%. Молдова – 46%. Ирландия – 46%. Бельгия – 46%. Швеция – 43%. Финляндия – 40%. Дания – 39%. Германия – 39%. Норвегия – 37%. Швейцария – 29%.

Среди факторов, влияющих на уровень занятости украинцев в странах Европы, наибольшую роль играет владение местным языком. Также большое влияние имеет и продолжительность пребывания в стране.

Украинцам платят меньше

В то же время самые высокие выплаты украинцы получают в Великобритании, Норвегии и Нидерландах. Средняя медианная зарплата в этих странах составляет 1978, 1987 и 1949 евро соответственно.

Но в 60% случаев украинцам предлагают работу ниже их уровня квалификации. Поэтому они почти вдвое чаще, чем граждане страны, заняты на низкоквалифицированных работах, что влияет на уровень зарплат – они в среднем на 40% ниже, чем у местных. Страны с наибольшим разрывом:

Норвегия – 1457 евро (местные – 3435, украинцы – 1978); Ирландия – 1519 евро (3300 и 1781 евро); Германия – 1475 евро (2930 и 1455 евро); Норвегия – 1457 евро (3435 и 1978 евро); Великобритания – 1248 евро (3235 и 1987 евро).

Как уже сообщал OBOZ.UA, после завершения боевых действий в Украину, по оценкам ООН, вернется от 3 до 3,5 млн граждан, которые сейчас находятся за границей. Наиболее ожидаемо возвращение одиноких пожилых людей и матерей-одиночек с детьми.

