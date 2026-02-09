Беженцы из Украины массово выходят на работу в Европе: в каких странах самые высокие зарплаты
Более половины украинских беженцев в Европе уже нашли работу – в частности, как наемные рабочие, самозанятые или оформленные неофициально. Самые высокие зарплаты при этом им платят в Великобритании, Норвегии и Нидерландах.
Об этом свидетельствуют данные из последнего исследования Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) по интеграции беженцев на европейский рынок труда.
По данным ООН, по состоянию на 16 января 2026 года в мире насчитывалось 5,898 млн украинских беженцев, 5,349 млн из них – в Европе. Средний уровень трудоустройства украинцев в возрасте 20-64 лет составляет 57%, в том числе каждый пятый из них занимается предпринимательством.
Рейтинг стран по уровню трудоустройства
- Эстония – 72%.
- Венгрия – 71%.
- Великобритания – 69%.
- Польша – 68%.
- Болгария – 67%.
- Чехия – 66%.
- Нидерланды – 64%.
- Испания – 61%.
- Италия – 58%.
- Литва – 57%.
- Франция – 53%.
- Румыния – 50%.
- Молдова – 46%.
- Ирландия – 46%.
- Бельгия – 46%.
- Швеция – 43%.
- Финляндия – 40%.
- Дания – 39%.
- Германия – 39%.
- Норвегия – 37%.
- Швейцария – 29%.
Среди факторов, влияющих на уровень занятости украинцев в странах Европы, наибольшую роль играет владение местным языком. Также большое влияние имеет и продолжительность пребывания в стране.
Украинцам платят меньше
В то же время самые высокие выплаты украинцы получают в Великобритании, Норвегии и Нидерландах. Средняя медианная зарплата в этих странах составляет 1978, 1987 и 1949 евро соответственно.
Но в 60% случаев украинцам предлагают работу ниже их уровня квалификации. Поэтому они почти вдвое чаще, чем граждане страны, заняты на низкоквалифицированных работах, что влияет на уровень зарплат – они в среднем на 40% ниже, чем у местных. Страны с наибольшим разрывом:
- Норвегия – 1457 евро (местные – 3435, украинцы – 1978);
- Ирландия – 1519 евро (3300 и 1781 евро);
- Германия – 1475 евро (2930 и 1455 евро);
- Великобритания – 1248 евро (3235 и 1987 евро).
Как уже сообщал OBOZ.UA, после завершения боевых действий в Украину, по оценкам ООН, вернется от 3 до 3,5 млн граждан, которые сейчас находятся за границей. Наиболее ожидаемо возвращение одиноких пожилых людей и матерей-одиночек с детьми.
