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В Киеве изменили графики отключения электроэнергии на 8 июля: когда не будет света

Дарина Герцева
Коммуналка
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Отключения света в Киеве будут продолжительнее

8 июля в Киеве и области будут применяться графики отключений электроэнергии на протяжении всех суток. В частности, высока вероятность отключений в светло-серых зонах с 14:00 до конца дня. Объекты критической инфраструктуры останутся с бесперебойным питанием.

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Об этом сообщает ДТЭК. Длительные отключения также могут затронуть другие регионы Украины, такие как Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

В течение дня, начиная с 14:00 до конца суток, на этих территориях существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. В ДТЭК объяснили, что означают три графика отключений:

  • темно-серая зона – это время, когда света точно нет;
  • светло-серая зона – отключения света возможны;
  • белая зона – свет гарантированно есть.

"Если у вас в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика", – объясняют в ДТЭК. Узнать свою группу и время отключения можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются:

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина потеряла более половины своих энергетических мощностей из-за российских атак, что может привести к значительным перебоям с отоплением и водоснабжением зимой. Для обеспечения энергетических потребностей страны планируется увеличить импорт электроэнергии из Европы.

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