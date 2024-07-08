В Киеве изменили графики отключения электроэнергии на 8 июля: когда не будет света

8 июля в Киеве и области будут применяться графики отключений электроэнергии на протяжении всех суток. В частности, высока вероятность отключений в светло-серых зонах с 14:00 до конца дня. Объекты критической инфраструктуры останутся с бесперебойным питанием.

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Об этом сообщает ДТЭК. Длительные отключения также могут затронуть другие регионы Украины, такие как Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

В течение дня, начиная с 14:00 до конца суток, на этих территориях существует высокая вероятность применения светло-серых зон отключений. В ДТЭК объяснили, что означают три графика отключений:

темно-серая зона – это время, когда света точно нет;

– это время, когда света точно нет; светло-серая зона – отключения света возможны;

– отключения света возможны; белая зона – свет гарантированно есть.

"Если у вас в светло-серой зоне отсутствует свет, это все еще действие графика", – объясняют в ДТЭК. Узнать свою группу и время отключения можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети ";

: отключение в Киеве – " ДТЭК Киевские электросети ", отключение в Киевской области – " ДТЭК Киевские региональные электросети "; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ;

: в Киеве – ДТЭК КЭМ, в области – ДТЭК КРЕМ ; телефоны : для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении " Киев Цифровой ". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина потеряла более половины своих энергетических мощностей из-за российских атак, что может привести к значительным перебоям с отоплением и водоснабжением зимой. Для обеспечения энергетических потребностей страны планируется увеличить импорт электроэнергии из Европы.

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