В Киеве готовятся отключать свет: когда не будет электричества

В Киеве на 20 мая ввели графики отключения электроэнергии. Ожидается, что действовать они будут в течение 18:00 – 00:00. Причина – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети. Там отметили: до 18:00 20 мая ограничения не прогнозируются.

"Согласно лимитам потребления электроэнергии, доведенным НЭК Укрэнерго, 20 мая в Киеве будут применяться графики стабилизационных отключений в период с 18:00 до 00:00. Причина – дефицит мощности в энергетической системе страны, возникший вследствие обстрелов врагом генерирующего оборудования", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: проверить информацию по применению отключению можно по ссылке. Там же можно ознакомиться с графиком ограничений.

Как понять, когда в вашем доме не будет света

В целом, для Киева график представляет из себя таблицу, разбитую на дни недели (понедельник-воскресенье) и часы суток (00-24). Так:

поля с перечеркнутой черной молнией означают, что в это время электричества нет;

поля с перечеркнутой серой молнией – что отключения возможны;

белые поля – свет есть, а отключений не планируется.

Кроме того, над самим графиком появляется поле с информацией о текущем состоянии с подачей электричества.

Украинцам придется привыкать жить с отключениями света

В то же время, энергетики признают: быстро решить текущие проблемы в украинской энергетике не удастся. А потому не проводить в ближайшее время отключений света для бытовых потребителей не получится.

"Украинцам придется привыкнуть к жизни в условиях периодических ограничений электроснабжения. Это следствие масштабных атак россиян на энергосистему Украины в марте-апреле", – рассказали в "Укрэнерго".

При этом там подчеркнули: наличие графика не означает, что свет будут точно выключать. Но "когда ситуация в энергосистеме будет ухудшаться – отключения будут точно применяться".

Как сообщал OBOZ.UA, в целом, 20 мая графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать по всей Украине. Впрочем, не для всех – критической инфраструктуре ограничивать подачу электроэнергии не будут. При этом работать графики будут не все сутки – лишь с 18:00 до 00:00.

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