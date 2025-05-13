В энергетике существенно изменилась ситуация: в "Укрэнерго" обратились к украинцам

В Украине снизилось потребление электроэнергии. Утром 13 мая его уровень был на 3,3% выше, чем в это же время днем ранее. Причина – улучшение погодных условий, что делает работу бытовых солнечных электростанций (СЭС) более эффективной. В связи с этим энергетики обратились к украинцам с просьбой перенести активное использование тяжелых электроприборов на дневное время – до 16:00.

Видео дня

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: увеличение "отдачи" СЭС из-за ясной погоды приводит к снижению энергопотребления из общей сети.

"Потребление электроэнергии показывает тенденцию к снижению. …Учитывая высокую эффективность работы солнечных электростанций, сегодня есть необходимость в переносе активного энергопотребления на дневные часы", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: в целом, ситуация в энергосистеме Украины оставается достаточно сложной. Ведь ее продолжают восстанавливать после российских массированных ракетно-дроновых атак.

Когда ожидать возможных отключений света

Ранее же член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Сергей Нагорняк ("Слуга народа") отметил: летом в Украине возможны перебои в энергоснабжении граждан. Ведь из-за выхода в ремонт атомных энергоблоков в сети будет существенно меньше тока.

При этом он подчеркнул: солнечная генерация не может полностью компенсировать этот дефицит. Поскольку ее пик приходится на часы, когда нагрузка на систему самая низкая – в середине дня.

Усугубить ситуацию, констатировал он, может погода. Если по вечерам будет жарко и люди будут вынуждены массово включать кондиционеры, "мы, скорее всего, имеем определенный дефицит в энергосистеме".

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения – до 31 октября. Таким образом, за май, июнь, июль и т.д. украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!