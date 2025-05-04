Украинцев предупредили о возможных отключениях света: когда ждать и что нужно знать

В Украине летом возможны отключения электроэнергии в вечерние часы из-за сезонных ремонтов на энергоблоках и нехватки мощностей. Эксперты призывают готовиться к локальным перебоям и советуют устанавливать солнечные панели или держать наготове генераторы.

Видео дня

Об отключении света в вечерние часы рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, народный депутат Сергей Нагорняк в телеэфире. По его словам, летом в сети будет существенно меньше тока именно из-за технического обслуживания энергоблоков, в том числе атомных станций.

"Они не будут давать тот объем электрической энергии в сеть", – отмечает депутат. К тому же, по его словам, солнечная генерация не может полностью компенсировать этот дефицит, поскольку ее пик приходится на часы, когда нагрузка на систему самая низкая — в середине дня.

А вот вечером, когда украинцы активно пользуются электроприборами, спрос растет, а генерация падает. Сергей Нагорняк предлагает три конкретных шага, которые могут помочь избежать худшего сценария:

увеличение предельной цены на электроэнергию в вечернее время для импортеров: это должно стимулировать поставщиков активнее закупать электричество за границей и продавать его в Украину именно в пиковые часы;

это должно стимулировать поставщиков активнее закупать электричество за границей и продавать его в Украину именно в пиковые часы; привлечение государственных компаний к импорту: депутат предлагает, чтобы "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" стали государственными трейдерами, которые могли бы покупать электричество за границей и обеспечивать им потребителей в критические моменты;

депутат предлагает, чтобы "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" стали государственными трейдерами, которые могли бы покупать электричество за границей и обеспечивать им потребителей в критические моменты; поддержка домохозяйств в установке солнечных панелей с аккумуляторами: такое решение позволит генерировать электроэнергию днем и потреблять в вечернее время, уменьшая нагрузку на сеть.

"Пойдет ли правительство и регулятор на такие шаги – пока не известно. Но это может стать единственной альтернативой в условиях ограниченной генерации ", – подытожил Нагорняк. Другой народный депутат Алексей Кучеренко из фракции "Батькивщина" рисует другую картину. Он призывает украинцев не расслабляться и не прятать далеко генераторы и аккумуляторы.

"Мы в зоне турбулентности. У нас нет профицита мощности, и мы будем постоянно балансировать на грани дефицита", – отмечает парламентарий. По его мнению, даже без учета угроз со стороны России, в украинской энергосистеме возможны сбои, и их количество будет только расти. А с приближением летнего зноя, когда кондиционеры и вентиляторы будут работать на полную мощность, потребление электроэнергии существенно возрастет.

"Могут быть локальные проблемы по территории Украины с определенными ограничениями", – прогнозирует Кучеренко. Речь идет не о полномасштабных блекаутах, как зимой 2022–2023 годов, но о графиках отключений по регионам вполне может идти речь.

Пока правительство размышляет над импортом и стимулированием производителей,украинцам следует подумать об индивидуальных средствах защиты. Установка солнечных панелей с аккумуляторными системами – вариант не для всех, но программы господдержки позволяют частично компенсировать затраты.

Генераторы, повербанки, источники бесперебойного питания – все это остается актуальным. Следует также соблюдать энергосберегающий режим в вечерние часы, чтобы уменьшить нагрузку на систему.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Он будет действовать не менее 31 октября. Так что за май украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!