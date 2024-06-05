В ДТЭК рассказали о "люфте в графиках": как происходят отключения

Графики отключения могут происходить с люфтом в 30 минут. При этом в Киеве графики соблюдаются в 95-97% случаев.

Об этом в интервью СМИ заявил гендиректор YASNO (входит в группу компаний ДТЭК) Сергей Коваленко. "Мы ведем статистику отключений и в нашей компании 95-97% графиков совпадают", – рассказал он об отключении в Киеве.

По его словам, может быть несколько причин, по которым не совпадают графики. "Первая – очень быстро меняется потребление. Я называю это диспетчерской игрой. Приведу пример. Есть две линии и нужно сделать так, чтобы у них свет был 50 на 50, то есть ровно по четыре часа. В определенный момент нужно выключить одну линию и включить другую. , но это не происходит одномоментно, в одну секунду", – рассказывает представитель компании.

Второе – иногда не срабатывает автоматика и нужно доехать и выключить или включить вручную. Ездит бригада, она может где-то задержаться, попасть в пробку, "поэтому всегда есть операционный люфт, плюс-минус 30 минут".

"Иногда люди не видят светло-серую зону. В Киеве есть три зоны: одна гарантированная, когда свет точно будет, вторая – когда его точно не будет, и светло-серая, когда он может быть, а может не быть. Люди как оптимисты ожидают, что в это время электричество точно будет, но так происходит не всегда", – добавил Коваленко.

Как писал OBOZ.UA, в Киеве 5 июня графики отключений будут действовать на протяжении всех суток. При этом энергетики допускают, что снова могут применить экстренные отключения.

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