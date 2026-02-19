В части Украины объявили экстренные отключения электроэнергии: где действуют ограничения 19 февраля

Украина продолжает восстанавливать энергосистему после массированных российских ударов. Наихудшая ситуация сохраняется в Одессе и регионе – здесь частично, а также в части Киевщины действуют экстренные отключения. Кроме того, из-за непогоды обесточена часть Кировоградщины.

Об этом сообщили в облэнерго и местных властях. OBOZ.UA продолжает отслеживать ситуацию в энергетике Украины и оперативно информировать обо всех изменениях.

Киев

В столице введены индивидуальные графики включений электроэнергии – предыдущие графики и очереди не действуют. Узнать запланированные отключения можно в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".

Киевская область

В части сетей Бориспольского района продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.

Кировоградская область

Из-за непогоды в регионе обесточены 11 населенных пунктов полностью и 2 – частично. Чтобы как можно быстрее вернуть людям свет, энергетики уже приступили к восстановительным работам, сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.

Днепропетровская область

По приказу "Укрэнерго" ДТЭК ввел стабилизационные отключения электроэнергии с 00:00 до 24:00. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, жителей призывают потреблять электроэнергию разумно.

Одесская область

В регионе действуют графики стабилизационных отключений. Параллельно с этим в Одессе, части Одесского района и некоторых районных центрах ввели экстренные отключения вне графика.

Кроме того, из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре ситуация со светом сложной остается для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы.

"Энергетики работают над восстановлением оборудования и перераспределением нагрузки, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть свет клиентам как можно быстрее", – отметили в ДТЭК.

По данным ДТЭК, сейчас в Одесском регионе худшая ситуация с электроэнергией в Украине. В результате прицельных ударов РФ за время полномасштабной агрессии была повреждена или уничтожена 31 подстанция – некоторые из них обстреливали по несколько раз, поэтому восстанавливать объекты приходится фактически с нуля.

Десятки тысяч семей в Киевском районе Одессы и Одесском районе области вторые сутки остаются без света, отметили в ДТЭК. К сожалению, переподключить их на другие линии невозможно, поскольку резервов уже не осталось.

Где узнать график в своем регионе

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, накануне РФ атаковала критическую инфраструктуру Лозовой на Харьковщине. В результате удара в городе возникли проблемы с водоснабжением, а из-за обесточивания крупнейшей в населенном пункте котельной без отопления оставались почти 16 тысяч абонентов.

