В части Украины объявили экстренные отключения электроэнергии: где действуют ограничения 19 февраля
Украина продолжает восстанавливать энергосистему после массированных российских ударов. Наихудшая ситуация сохраняется в Одессе и регионе – здесь частично, а также в части Киевщины действуют экстренные отключения. Кроме того, из-за непогоды обесточена часть Кировоградщины.
Об этом сообщили в облэнерго и местных властях. OBOZ.UA продолжает отслеживать ситуацию в энергетике Украины и оперативно информировать обо всех изменениях.
Киев
В столице введены индивидуальные графики включений электроэнергии – предыдущие графики и очереди не действуют. Узнать запланированные отключения можно в чат-боте "ДТЭК Киевские электросети", а также в приложении "Киев Цифровой".
Киевская область
В части сетей Бориспольского района продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, чтобы помочь стабилизировать энергосистему.
Кировоградская область
Из-за непогоды в регионе обесточены 11 населенных пунктов полностью и 2 – частично. Чтобы как можно быстрее вернуть людям свет, энергетики уже приступили к восстановительным работам, сообщил председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Райкович.
Днепропетровская область
По приказу "Укрэнерго" ДТЭК ввел стабилизационные отключения электроэнергии с 00:00 до 24:00. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, жителей призывают потреблять электроэнергию разумно.
Одесская область
В регионе действуют графики стабилизационных отключений. Параллельно с этим в Одессе, части Одесского района и некоторых районных центрах ввели экстренные отключения вне графика.
Кроме того, из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре ситуация со светом сложной остается для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов Одессы.
"Энергетики работают над восстановлением оборудования и перераспределением нагрузки, чтобы стабилизировать ситуацию и вернуть свет клиентам как можно быстрее", – отметили в ДТЭК.
По данным ДТЭК, сейчас в Одесском регионе худшая ситуация с электроэнергией в Украине. В результате прицельных ударов РФ за время полномасштабной агрессии была повреждена или уничтожена 31 подстанция – некоторые из них обстреливали по несколько раз, поэтому восстанавливать объекты приходится фактически с нуля.
Десятки тысяч семей в Киевском районе Одессы и Одесском районе области вторые сутки остаются без света, отметили в ДТЭК. К сожалению, переподключить их на другие линии невозможно, поскольку резервов уже не осталось.
Где узнать график в своем регионе
Как сообщал OBOZ.UA, накануне РФ атаковала критическую инфраструктуру Лозовой на Харьковщине. В результате удара в городе возникли проблемы с водоснабжением, а из-за обесточивания крупнейшей в населенном пункте котельной без отопления оставались почти 16 тысяч абонентов.
