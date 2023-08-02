Узнать об отказе или начислении субсидии можно онлайн: инструкция
Украинцы могут узнать, начислена ли им субсидия, онлайн. Таким же способом можно узнать ее размер. Для этого следует зайти на портал Минсоцполитики и выполнить несколько шагов.
Адрес портала – subsidii.ioc.gov.ua. После загрузки страницы в специальном поле нужно вести личные данные:
- область;
- населенный пункт;
- улицу;
- номер дома;
- при необходимости – номер квартиры.
Важно: это единственные личные данные, которые запрашивает портал. Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и пр. вводить не требуется.
Следующий шаг – подтверждение, что вы не робот. После этого нажмите кнопку "Искать". Перед вами появится вся информация о субсидии:
- ее начисление (или отсутствие);
- сумма;
- период назначения и пр.
Как изменились субсидии с 1 августа
В августе жилищная субсидия остается на прежнем уровне в 300-400 грн. При этом для ее назначения расходы на коммуналку должны превышать 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.
Всем, кто получал помощь в течение отопительного сезона, ее продолжат автоматически. Впрочем, есть исключения. Подавать заявку заново придется тем, у кого:
- в составе домохозяйства есть ВПЛ (внутренне перемещенные лица);
- кто-то арендует жилье на проживание и оплачивает там "коммуналку";
- количество зарегистрированных лиц в квартире меньше фактически проживающего.
Как сообщал OBOZREVATEL, также некоторым лицам выплату субсидий могут отменить.К примеру, если член их семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн.
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