Узнать об отказе или начислении субсидии можно онлайн: инструкция

Украинцы могут узнать, начислена ли им субсидия, онлайн. Таким же способом можно узнать ее размер. Для этого следует зайти на портал Минсоцполитики и выполнить несколько шагов.

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Адрес портала – subsidii.ioc.gov.ua. После загрузки страницы в специальном поле нужно вести личные данные:

область;

населенный пункт;

улицу;

номер дома;

при необходимости – номер квартиры.

Важно: это единственные личные данные, которые запрашивает портал. Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и пр. вводить не требуется.

Следующий шаг – подтверждение, что вы не робот. После этого нажмите кнопку "Искать". Перед вами появится вся информация о субсидии:

ее начисление (или отсутствие);

сумма;

период назначения и пр.

Как изменились субсидии с 1 августа

В августе жилищная субсидия остается на прежнем уровне в 300-400 грн. При этом для ее назначения расходы на коммуналку должны превышать 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Всем, кто получал помощь в течение отопительного сезона, ее продолжат автоматически. Впрочем, есть исключения. Подавать заявку заново придется тем, у кого:

в составе домохозяйства есть ВПЛ (внутренне перемещенные лица);

кто-то арендует жилье на проживание и оплачивает там "коммуналку";

количество зарегистрированных лиц в квартире меньше фактически проживающего.

Как сообщал OBOZREVATEL, также некоторым лицам выплату субсидий могут отменить.К примеру, если член их семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн.

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