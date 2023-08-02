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Узнать об отказе или начислении субсидии можно онлайн: инструкция

Роман Костюченко
Коммуналка
1 минута
135
Узнать об отказе или начислении субсидии можно онлайн

Украинцы могут узнать, начислена ли им субсидия, онлайн. Таким же способом можно узнать ее размер. Для этого следует зайти на портал Минсоцполитики и выполнить несколько шагов.

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Адрес портала – subsidii.ioc.gov.ua. После загрузки страницы в специальном поле нужно вести личные данные:

  • область;
  • населенный пункт;
  • улицу;
  • номер дома;
  • при необходимости – номер квартиры.

Важно: это единственные личные данные, которые запрашивает портал. Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и пр. вводить не требуется.

Фамилию, имя, отчество, паспортные данные, ИНН и пр. вводить не требуется

Следующий шаг – подтверждение, что вы не робот. После этого нажмите кнопку "Искать". Перед вами появится вся информация о субсидии:

  • ее начисление (или отсутствие);
  • сумма;
  • период назначения и пр.
Украинцы могут узнать, начислена ли им субсидия, онлайн

Как изменились субсидии с 1 августа

В августе жилищная субсидия остается на прежнем уровне в 300-400 грн. При этом для ее назначения расходы на коммуналку должны превышать 15% среднемесячного совокупного дохода семьи.

Всем, кто получал помощь в течение отопительного сезона, ее продолжат автоматически. Впрочем, есть исключения. Подавать заявку заново придется тем, у кого:

  • в составе домохозяйства есть ВПЛ (внутренне перемещенные лица);
  • кто-то арендует жилье на проживание и оплачивает там "коммуналку";
  • количество зарегистрированных лиц в квартире меньше фактически проживающего.

Как сообщал OBOZREVATEL, также некоторым лицам выплату субсидий могут отменить.К примеру, если член их семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн.

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