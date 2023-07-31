Как изменятся субсидии с 1 августа: украинцам рассказали, что нужно знать

В Украине в августе жилищная субсидия останется на уровне 300-400 грн. Совокупность дохода для назначения пособия от государства останется на таком же уровне, как и раньше.

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OBOZREVATEL расскажет, как изменятся субсидии в августе.

Если в период COVID-пандемии расходы на коммуналку должны превышать 15% среднемесячного совокупного дохода семьи, чтобы была назначена помощь, то вскоре из-за отмены карантина с 1 августа планка была повышена до 20%.

Но опять же, в связи с военным положением, все осталось на уровне 15%. Это решение будет действовать и в течение месяца после отмены. Следует отметить, что украинцам, получавшим помощь в течение отопительного сезона, ее продолжат автоматически.

При этом некоторым все равно нужно будет подать заявку заново – если в составе домохозяйства есть ВПЛ (внутренне перемещенные лица), кто-то арендует жилье на проживание и оплачивает там "коммуналку" или количество зарегистрированных лиц в квартире меньше, чем тех, кто там фактически проживает. Отметим, размер субсидии в период, который не отапливается – с апреля по октябрь, – составляет примерно 350-400 грн.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, некоторым гражданам могут отменить выплату субсидий. Например, субсидия не назначается тем, кто имеет просроченную более чем на 3 месяца задолженность по оплате коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 тысяч рублей (680 грн).

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