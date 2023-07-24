Кого в Украине оставят без субсидий: озвучено 5 категорий граждан

В Украине семьи, чьи расходы на квартплату превышают 15% дохода, имеют право на получение жилищных субсидий. Однако некоторым гражданам могут отменить выплату средств.

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Например, субсидия не назначается тем, кто имеет более чем трехмесячную задолженность по оплате коммунальных услуг, сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (680 грн). Об этом пишется в материале "Фокус".

Как отмечается, субсидия назначается в таких случаях при подтверждении уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации, или ее обжалования в судебном порядке.

Почему еще могут прекратить выплату средств?

Общая площадь квартиры превышает 130 кв. м и 230 кв. м в домах;

член семьи в течение 12 месяцев перед назначением субсидии совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн;

лицо имеет на депозитном банковском счете (счетах) средства в сумме, превышающей 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму свыше 100 тыс. грн;

имеется транспортное средство, с года выпуска которого прошло менее 5 лет, и/или более одного транспортного средства, с года выпуска которых прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

в составе семьи есть совершеннолетние неработающие (и не имеющие статуса безработного) или чей среднемесячный доход меньше минималки, или лица, не уплачивающие ЕСВ в течение трех месяцев.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинцы могут оформить жилищную субсидию онлайн, не выходя из дома. Это можно сделать через личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ (Пенсионного фонда Украины).

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