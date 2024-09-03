"Укрэнерго" обновило график отключений света: когда не будет электричества 4 сентября
В Украине завтра, 4 сентября, с 00:00 до 24:00 будут действовать ограничения на потребление электричества. Однако ожидается, что жестких отключений света удастся избежать – без электроэнергии планируют оставлять по одной-две очереди потребителей одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что предварительно время применения и объем ограничений будут такими:
- 00:00-5:00 – одна очередь отключений;
- 5:00-11:00 – две очереди отключений;
- 11:00-15:00 – одна очередь отключений;
- 15:00-24:00 – две очереди отключений.
Впрочем, следует учитывать, что в объемах ограничений возможны изменения. Например, 3 сентября расписание и количество очередей менялись дважды, а после в ряде областей и вовсе ввели экстренные отключения света. Потому украинцам нужно следить за сообщениями энергетиков в течение дня.
В целом количество очередей одновременных отключений прямо влияет на количество часов без света у потребителей. Но системы формирования конкретных графиков различаются в зависимости от облэнерго (то есть региона применения).
Например, у энергокомпании ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) имеются так называемые светло-серые зоны в графиках. Когда объявляется применение 1-2 очередей, электричество в этих зонах есть. Но когда объявляются 3 и более очередей – электричества нет. В темно-серых зонах отключения происходят всегда, пока действуют графики.
В других областях системы другие. Обычно облэнерго обновляют расписания ежедневно или даже в течение дня. Такие обновления следует отслеживать на официальных ресурсах самих облэнерго:
Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам, при холодной зиме украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии на 10-14 часов в сутки, тогда как в теплую зиму эти ограничения могут быть минимальными – 2-4 часа. Худший сценарий предполагает отсутствие электричества до двух суток в случае российских атак на атомные станции.
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