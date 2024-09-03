"Укрэнерго" обновило график отключений света: когда не будет электричества 4 сентября

В Украине завтра, 4 сентября, с 00:00 до 24:00 будут действовать ограничения на потребление электричества. Однако ожидается, что жестких отключений света удастся избежать – без электроэнергии планируют оставлять по одной-две очереди потребителей одновременно.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что предварительно время применения и объем ограничений будут такими:

00:00-5:00 – одна очередь отключений;

5:00-11:00 – две очереди отключений;

11:00-15:00 – одна очередь отключений;

15:00-24:00 – две очереди отключений.

Впрочем, следует учитывать, что в объемах ограничений возможны изменения. Например, 3 сентября расписание и количество очередей менялись дважды, а после в ряде областей и вовсе ввели экстренные отключения света. Потому украинцам нужно следить за сообщениями энергетиков в течение дня.

В целом количество очередей одновременных отключений прямо влияет на количество часов без света у потребителей. Но системы формирования конкретных графиков различаются в зависимости от облэнерго (то есть региона применения).

Например, у энергокомпании ДТЭК (Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Донецкая области) имеются так называемые светло-серые зоны в графиках. Когда объявляется применение 1-2 очередей, электричество в этих зонах есть. Но когда объявляются 3 и более очередей – электричества нет. В темно-серых зонах отключения происходят всегда, пока действуют графики.

В других областях системы другие. Обычно облэнерго обновляют расписания ежедневно или даже в течение дня. Такие обновления следует отслеживать на официальных ресурсах самих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-часовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозам, при холодной зиме украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии на 10-14 часов в сутки, тогда как в теплую зиму эти ограничения могут быть минимальными – 2-4 часа. Худший сценарий предполагает отсутствие электричества до двух суток в случае российских атак на атомные станции.

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