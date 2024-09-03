Отключение света зимой: эксперт спрогнозировал, какими будут графики, если ударит 15 градусов мороза

При холодной зиме украинцам следует готовиться к отключениям электроэнергии на 10-14 часов в сутки, тогда как в теплую зиму эти ограничения могут быть минимальными – 2-4 часа. Худший сценарий предполагает отсутствие электричества до двух суток в случае российских атак на атомные станции.

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Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко в комментарии Эспрессо. Одним из ключевых факторов, определяющих длительность отключений электроэнергии зимой, является температура воздуха.

"К сожалению, зимой, чтобы мы ни делали, если будет мороз минус 10-15°C, то ограничения в 10-14 часов в сутки неизбежны", - подчеркнул Харченко. Такой сценарий станет реальностью, если зима будет холодной и температуры будут держаться на низком уровне.

Причина заключается в ограниченных возможностях энергосистемы обеспечить стабильную поставку электроэнергии в условиях повышенного спроса, создаваемого холодной погодой. Энергетики делают все возможное, чтобы поддерживать систему в рабочем состоянии, но затяжные морозы создают чрезмерную нагрузку на сеть, требующую ввода жестких ограничений.

Однако если зима окажется теплой, а температуры будут колебаться близко к нулю или даже выше, ситуация с отключениями будет значительно легче. "Если зима будет теплой, если температуры будут близки к 0°C или выше 0°C, то ограничения будут 2-4 часа в сутки, абсолютно минимальные", – отметил Харченко. Он также добавил, что украинцы уже к таким ограничениям серьезно не относятся, что свидетельствует об адаптации населения к подобным ситуациям.

Несмотря на подготовку к зиме, риск российских обстрелов остается одной из самых больших угроз украинской энергетической системы. Харченко выразил обеспокоенность по поводу возможного худшего сценария. "Если будут наноситься удары... по выводным устройствам атомных станций... то нам будет очень больно. И при определенных условиях электричества может не быть 1-2 дня ", - подчеркнул он. Этот сценарий чрезвычайно опасен, поскольку атаки на атомные станции могут привести к длительным отключениям электроэнергии, что существенно усложнит жизнь граждан в зимний период.

Украинские энергетики делают все возможное для подготовки к зиме, однако многое будет зависеть от погодных условий и ситуации на фронте. Гражданам следует быть готовыми к возможным ограничениям в снабжении электроэнергией, особенно в случае суровых морозов или интенсификации российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, предупредить граждан об экстренных отключениях света невозможно, поскольку они не плановые. Этот шаг требуется в случаях, когда необходимо срочно оградить систему от чрезмерной нагрузки.

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