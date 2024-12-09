"Укрэнерго" обновило график отключений электроэнергии: когда не будет света 10 декабря

В Украине во вторник, 10 декабря, планируется применять графики отключений электроэнергии для бытовых потребителей с 7 утра до 22 часов вечера. Наибольшее количество часов без света будет у украинцев с 8:00 до 19:00 – в это время будут действовать две очереди отключений одновременно.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что время применения и объем ограничений будут такими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Бизнесу и промышленности планируют ограничивать потребление тока в те же часы – с 07:00 до 22:00. При этом отключения традиционно не затронут предприятия критической инфраструктуры а также те бизнесы, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.

"Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 28 ноября. Ремонтные работы на энергообъектах продолжаются", – отметили в "Укрэнерго".

Также в компании предупредили, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в каждом регионе украинца рекомендуют узнавать на сайтах или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

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