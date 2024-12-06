Графики отключения света перепишут по новым правилам: как будут действовать ограничения

Распределение электроэнергии между населением в Украине станет более равномерным. Соответственно отключения света станут справедливее и не продлятся дольше 6 часов.

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С этой целью Министерство энергетики внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии. А 3 декабря вступил в силу соответствующий приказ Минэнерго от 27 ноября 2024 №439.

Согласно обновленной инструкции, будет изменен подход к составлению и применению графиков почасового отключения электроэнергии (ГПО). В частности, они будут составлять дважды в год по результатам проведения летнего и зимнего режимного дня измерений каждого ОСР (оператора системы распределения).

Графики составят не менее 75% максимального потребления электрической мощности в период 8:00-22:00 в режимный день. Они распределяются на 6 равных очередей, которые:

будут состоять из 2 равных подочередей;

будет поддерживаться в объеме не менее 12,5% общего потребления замеров последнего режимного дня.

Такие графики распределяются на 6 равных по погрузке блоков и складываются на каждый день недели так, чтобы предотвращать колебания нагрузки при одновременном переходе с одной очереди (или подочередей) на другую. Поэтому на период действия военного положения и в течение 12 месяцев после его прекращения или отмены будут действовать следующие правила:

максимальная однократная продолжительность отключения электроэнергии при применении ГПВ не может превышать 6 часов с возможным отклонением не более 1 часа;

после подключения к сети потребители должны быть обеспечены электроэнергией не менее чем в течение 2 часов, а время на переключение не должно превышать 30 минут;

Причем в ГБО не будут включать критически важные объекты, которым должно быть обеспечено приоритетное энергоснабжение в соответствии с установленной минимальной нагрузкой. Но в случае возникновения нарушения режима работы ОЭС Украины из-за дефицита мощности и/или нарушения предельных перетоков мощности или недопустимой перегрузки оборудования с целью сбалансирования работы ОЭС Украины:

должна быть задействована вся распределенная генерация, которая может использоваться для работы;

будут применены графики ограничения потребления электрической мощности в полном объеме в соответствии с требованиями Инструкции по составлению и применению графиков ограничения и аварийного отключения потребителей, а также противоаварийных систем снижения электропотребления;

если введенных объемов распределенной генерации и примененных графиков ограничения потребления электрической мощности или недостаточной эффективности окажется недостаточно, будут применены ГБО.

Преимущества новой инструкции

Обновленный механизм регулирования графиков почасового отключения потребителей будет более гибок и контролируем.

Изменение распределения на равномерные очереди и подочереди позволит отключать при применении ГПО меньшее количество потребителей.

Благодаря унификации во всех регионах будет применяться единый механизм распределения, отключения будут более равномерными и справедливыми – по четкой очередности.

ОСР должны адаптировать свои графики в соответствии с обновленной инструкцией. Об обновлении графиков будет сообщаться дополнительно.

Учитывая это, ОСР должны адаптировать свои графики согласно обновленной инструкции. Об обновлении графиков будет сообщаться дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Минэнерго отчитались о постепенном смягчении графиков отключений света. Это результат ремонтных работ. Впрочем, угроза обстрелов энергоинфраструктуры Россией остается, а потому возвращение жестких графиков отвергать нельзя.

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