Украинцы жалуются на проблемные доллары: могут ли выдавать старую валюту и где ее примут

Украинцы на профильных порталах и соцсетях жалуются на доллары, которые им выдают в обменниках и кассах банков. Так, клиентам предлагают валюту 1996 года выпуска, имеющую признаки умеренного износа.

Как говорится в разъяснении НБУ, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям, приведенным на страницах официальных сайтов центральных/национальных банков иностранных государств, и не имеют признаков значительного износа.

"В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок. Если во время проверки будут выявлены факты нарушения требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, к нарушителям будут применяться адекватные меры воздействия", – объясняют в НБУ.

Также в ПриватБанке отметили, что выдают только те банкноты, которые предварительно проверили. То есть все они являются подлинными купюрами. Также правила Нацбанка обязывают эти доллары, даже если они 1996 года выпуска, принимать во всех кассах и обменниках.

Если в кассе или обменнике откажутся принимать доллары, клиент имеет право обратиться в Национальный банк и написать жалобу. Если жалоба подтвердится, то банк или обменник могут оштрафовать. В то же время если клиент не хочет брать доллары в кассе или обменнике из-за их качества, он имеет право отказаться от обмена.

"Если вас не удовлетворило состояние купюры, вы можете отказаться ее принимать", –пояснили в ПриватБанке.

Ранее OBOZ.UA писал, что Днепровский суд Киева принял решение обязать ПриватБанк вернуть клиенту 10,1 тыс. грн. В иске клиент банка заявил, что нигде не подписывал условия использования кредитного лимита, потому считает, что ставка 3,5% незаконна.

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