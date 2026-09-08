Украинцы смогут платить за свет по-новому: "Нафтогаз" кардинально обновил приложение

В Украине обновили официальное приложение "Нафтогаза", который является поставщиком голубого топлива для 98% бытовых потребителей в стране. С его помощью теперь можно платить не только за газ, но и за электроэнергию.

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Об этом сообщили в самом "Нафтогазе". А для жителей Киева доступно подключение всех коммунальных услуг по адресу. Счета за них можно оплачивать в одном приложении и одним платежом.

Вскоре эта возможность появится и в других регионах Украины, пообещала компания. Впрочем, точные сроки в "Нафтогазе" не назвали.

Приложение "Нафтогаза" "Куб": какие услуги доступны

Передача показаний газового счетчика (в том числе с помощью распознавания через камеру смартфона)

Оплата потребленного газа и его доставки.

Управление несколькими лицевыми счетами в одном профиле.

Отслеживание потребления и планировщик расходов.

Советы по энергосбережению и напоминания о передаче показаний и оплате.

"Мы превратили приложение Куб в единую точку взаимодействия с коммунальными услугами для миллионов украинцев... Следующий шаг – расширение перечня доступных услуг и географии работы "Куба", чтобы сделать его еще более полезным для украинцев", – отметил и.о. председателя правления группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко.

Напомним, "Куб" работает для оплаты газа и его доставки с конца 2025 года. Также через приложение передают показания газовых счетчиков – с марта 2026 года их можно передавать только в "Кубе" или на сайте, чат-боты gas.ua больше не работают.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 1 октября тариф на электроэнергию не изменится – кВт*ч будет стоить 4,32 грн. Вместе с тем вдвое сократится тариф для тех, у кого есть электрическое отопление.

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