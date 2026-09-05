Для части украинцев тариф на электроэнергию увеличится вдвое: названы суммы

В Украине с 1 октября тариф на электроэнергию не изменится – кВт·ч будет стоить 4,32 грн. Вместе с тем вдвое сократится тариф для тех, кто пользуется электрическим отоплением.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, те украинцы, которые используют электроэнергию для отопления, смогут с 1 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года платить за нее по следующим тарифам:

на объем потребления до 2000 кВт·ч включительно – 2,64 грн за кВт·ч,

за кВт·ч, на объем потребления свыше 2000 кВт·ч – 4,32 грн за кВт·ч.

"Например, если клиент, пользующийся тарифом "Электроотопление", в феврале будет потреблять 1800 кВт·ч, то его счет будет рассчитываться по тарифу 2,64 грн/кВт·ч: 1800 * 2,64 = 4 752 грн. Если же потребление составит 2300 кВт·ч, то платеж будет рассчитываться так: 2000 * 2,64 + 300 * 4,32 = 6 576 грн", – поясняют в одной из энергоснабжающих компаний.

Как украинцы могут платить меньше без электрического отопления

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику электроэнергии и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию следует по тарифу 2,16 грн за 1 кВт·ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт·ч).

Отметим, что стоимость электроэнергии не ограничена мораторием. Поэтому её можно повышать, когда соответствующее решение примет правительство.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине повысили тарифы на воду в целом ряде населенных пунктов. При этом в некоторых городах рост составит более 200%. В Украине дорожают все составляющие тарифа на воду. В частности, электроэнергия, топливо, зарплаты работников, ремонтные работы и т. д. Например, в "Винницаоблводоканале" на своем сайте заявили, что стоимость электроэнергии для предприятия взлетела более чем в 5 раз, а тарифы на ее передачу и распределение выросли втрое.

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