Украинцы обязаны заплатить третью платежку за газ: "Нафтогаз" уже показал стоимость, она для всех разная

Украинцы с января получат третий платеж за газ. Надо будет платить за сам газ, его доставку, а также за содержание внутридомовых систем. Компания "Газсети" (принадлежит одной из дочерних компаний "Нафтогаза") уже опубликовала стоимость содержания внутридомовой системы. В зависимости от дома и города платеж в 2024-м (в год) составит от 108 до 959,7 грн в большинстве регионов.

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Найти свой адрес и стоимость обслуживания внутридомовой системы можно на сайте "Газсети". К примеру, в городе Белая Церковь жители дома по адресу бульвар Александрийский, 75/25 должны в этом году заплатить по 103,93 грн. А в этом городе владелец дома на Александровский, 31/33 должен заплатить 729,07 грн. Чем больше квартир в доме, тем меньше будет платеж за обслуживание внутридомовых сетей.

В обслуживание входит: осмотр газопровода, проверка на плотность, испытание под давлением, осмотр газового оборудования, обслуживание запорных устройств. Все это обеспечивает безопасное использование газа. До 5 января 2024-го операторы на своих сайтах разместили стоимость техобслуживания для каждого многоэтажного дома, а также график проведения техосмотров.

В "Полтавагазе" для примера рассчитали: стоимость работ в доме на 36 квартир составляет 5600 грн. Каждая квартира должна заплатить 155,5 грн разово за период или ежемесячно платить по 25,9 грн в течение 6 месяцев. Цена будет зависеть от многих факторов: оборудования, состояния сетей и т.п.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится тем, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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