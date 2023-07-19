Масштабные отключения света могут вернуться: украинцам советуют готовить генераторы и зарядные станции

Несмотря на стабильную ситуацию с энергообеспечением, украинцам советуют уже сейчас готовить зарядные станции и генераторы, закупить для последних и т.д. Причины – возможная новая волна обстрелов энергоинфраструктуры Россией, что может привести к отключениям света, а также приближение зимы и, соответственно, рост потребления электричества.

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Так, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на примере Киева объяснил: каждые минус пять градусов температуры воздуха – это плюс 100 МВт потребления, передает УП. И "чем будет холоднее, тем больше будет дефицит".

"Украина будет потреблять больше и может возникнуть значительно больший дефицит, который не получится покрыть импортом. Когда импорта не хватит, систему придется балансировать отключениями", – признал он.

В свою очередь, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил: если Запорожской АЭС в системе не будет, то у Украины "будут достаточно ощутимые проблемы с генерацией". При этом перекрыть импортом размер этого дефицита, по его словам, будет невозможно.

"Столько импорта мы не затянем. Поэтому зимой вполне могут быть ограничения", – признал он.

Энергосистема сильно повреждена

В то же время, нанесенные россиянами разрушения украинской энергосети оказались слишком масштабными, чтобы справиться с ними за лето. По словам Сахарука, на время окончания предыдущего осенне-зимнего периода "75% тепловой генерации были разрушены или повреждены". В связи с чем "условия, в которых мы начнем эту зиму, будут гораздо хуже тех, что были в начале прошлой зимы".

Председатель энергетического комитета ВР Андрей Герус объясняет: главной проблемой в настоящее время является отсутствие запаса прочности в сетях "Укрэнерго". В частности, на ее подстанциях.

"Мы зависимы от крупных генерирующих объектов, которые выдают электроэнергию из-за больших подстанций. Соответственно, критически важное значение имеет запас прочности на тех подстанциях, а сейчас он недостаточен", – рассказал он.

Масштабных отключений может не быть

Впрочем, говорить о неизбежности массовых отключений пока нельзя. Как отметил собеседник авторов материала в правительстве, "точно оценить или спрогнозировать, какой будет ситуация, сейчас невозможно".

При этом он признает: вероятность новых атак на энергетику крайне велика. И если Россия снова прибегнет к ним, "аварийные ситуации и отключения неизбежны".

Тем не менее, ситуация не безнадежна. Дело в том, что 2022 год дал энергетикам драгоценный опыт. И теперь выход из строя какой-либо системы "не является неожиданностью или катастрофой – компании хорошо понимают, как следует реагировать на любую ситуацию".

К отключениям лучше подготовиться

Тем не менее, украинцам лучше все же начать готовиться к возможным проблемам. В частности:

утеплять дома и квартиры;

обеспечивать их автономное энергообеспечение.

"Если у вас есть генератор, проведите его техосмотр и запаситесь топливом. То же касается мощных павербанков. Готовьтесь к тому, что эти вещи вам понадобятся", – предупреждает Харченко.

Ему вторит и энергоэксперт Геннадий Рябцев. Он констатирует: до конца войны проблемы с электроэнергией не исчезнут.

"Затруднения будут даже после ее окончания, поэтому лучше к этому быть готовым", – подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, для комплексного утепления жилья следует, прежде всего, убрать щели в оконных рамах, а также изолировать промерзающую стену пенополистирольными листами или гипсокартоном. Отдельное внимание нужно уделить дверям – утеплить пространство между ними и стеной. Жителям многоквартирных домов также нужно позаботиться о тепле в подъездах.

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