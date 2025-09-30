Украинцы могут уменьшить платежки за электроэнергию: как тратить меньше и не попасть на штрафы

Украинцы могут меньше платить за электроэнергию, если пользуются энергосберегающей техникой, ночным тарифом и простыми бытовыми привычками. А вот хитрости со счетчиками или магнитами делать нельзя – это карается большими штрафами и доначислениями.

Об этом сообщает "Николаевоблэнерго". В Украине электроэнергия дорожает, а счета за свет становятся все более ощутимыми для семейного бюджета.

В такие моменты некоторые люди начинают искать "лайфхаки", как сэкономить любой ценой. К сожалению, часто можно услышать советы о магнитах или хитрости со счетчиком. Но специалисты отмечают, что стоит помнить – это не экономия, а кража.

Последствия таких "экспериментов" очень серьезные, а штрафы достигают от 150 тысяч до 800 тысяч гривен, начисления происходят по тарифу в три раза больше, а также придется платить судебные издержки и платить за повторное подключение. То есть любая попытка незаконной экономии оборачивается в сотни тысяч гривен убытков.

По словам "Николаевоблэнерго" существует множество легальных и безопасных способов платить меньше за свет. Они не только помогают экономить деньги, но и уменьшают нагрузку на энергосистему страны. В частности:

энергосберегающие приборы;

Самый простой шаг – заменить старые лампочки на LED. Они потребляют в 8-10 раз меньше электроэнергии и служат значительно дольше. Так же стоит выбирать бытовую технику класса энергоэффективности А+, А++ или А+++. Современная стиральная машина или холодильник способны сократить расходы на электроэнергию в разы.

выключайте приборы полностью;

Даже в "спящем" режиме телевизор, роутер, зарядка или компьютер потребляют электроэнергию. Казалось бы, мелочь, но за месяц это может "съесть" десятки киловатт и несколько сотен гривен.

умные розетки и таймеры;

Технологии помогают экономить. "Умные" розетки и таймеры самостоятельно выключают приборы, когда они не нужны. Это удобно для бойлера, кондиционера или обогревателя.

стирка и уборка;

Привычка стирать только при полной загрузке барабана позволяет сэкономить воду, порошок и свет. А стирка при 30-40°C экономит до 40% электроэнергии. То же самое касается пылесосов и другой техники – используйте ее максимально эффективно.

холодильник без лишних затрат;

Правильное расположение холодильника может повлиять на счета. Не ставьте его рядом с плитой или батареей, проверяйте уплотнитель дверцы и не ставьте внутрь горячие продукты. Это поможет избежать перегрузки компрессора.

энергосберегающее приготовление пищи;

Готовьте с крышкой – это экономит до 30% энергии. Мультиварка или микроволновка часто расходуют меньше света, чем обычная плита. Важно также подбирать кастрюлю по размеру конфорки: так тепло не уходит зря.

использование ночного тарифа;

Двухтарифный счетчик – еще один способ экономии. Ночью электроэнергия значительно дешевле, поэтому бойлеры, котлы или стиральные машины выгоднее включать именно в это время.

естественный свет и вентиляция;

Используйте дневной свет по максимуму. Это не только экономия, но и польза для здоровья. Проветривать комнату лучше коротко, но интенсивно – так вы сохраните тепло и уменьшите потребность в обогреве.

кондиционеры и обогреватели;

Оптимальная температура в доме – это также способ экономии. Зимой достаточно +22°C, а летом – +25°C. Используйте таймеры, чтобы приборы работали только тогда, когда нужно, а также вентиляторы для циркуляции воздуха.

зарядка гаджетов;

Телефон или ноутбук не нужно держать на зарядке всю ночь. Отключайте их после полного заряда и используйте мультизарядки с автоотключением. Это защищает технику и одновременно уменьшает потребление электроэнергии.

