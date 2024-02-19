Украинцы могут легально платить за электроэнергию гораздо меньше: какой прибор устанавливать

Украинцы могут сэкономить на оплате счета за электроэнергию более 260 грн – при чем, без каких-либо нарушений. Для этого нужно установить двухтарифный счетчик "день-ночь" – и за потребленное ночью электричество нужно будет платить в 2 раза меньше.

OBOZ.UA рассказывает, как можно сэкономить на электроэнергии.

Как счетчик помогает экономить энергию

Двухтарифные счетчики запрограммированы на два режима учета – в зависимости от времени суток. Так:

ночь в плане учета электричества длится с 23:00 до 7:00 и оплачивается по тарифу вдвое ниже обычного;

днем стоимость электроэнергии остается на обычном уровне.

В настоящее время в Украине действует тариф 2,64 грн/кВт*ч. Соответственно, ночной тариф (с 23 ночи до 7 утра) составляет 1,32 грн/кВт*ч.

Как установить двухзонный счетчик

Подать заявление о смене тарифа. Понадобится паспорт, ИНН и действующий договор на поставку электроэнергии.

Оплатить услугу по установке нового счетчика и получить список сертифицированных моделей.

Приобрести прибор учета самостоятельно или у поставщика электричества.

Провести процедуру параметризации нового устройства у поставщика электроэнергии.

Вызвать мастера от электросети для замены счетчика, он распломбирует старый счетчик, установит и опломбирует новый. После завершения работ требуйте акт.

Сколько стоит счетчик

Двухзонный счетчик можно купить самостоятельно или у своего оператора электроэнергии при заказе услуги по замене счетчика. Цена зависит от модели. В 2023 году она составляла в среднем 3000-4000 грн.

Впрочем, перед самостоятельной покупкой прибора все равно придется обратиться в компанию, которой вы платите за свет, – там скажут, какие модели подходят. Также именно поставщик будет заниматься:

установкой устройства;

его регистрацией;

заключением "двухтарифного" договора с потребителем.

Сколько можно сэкономить

Для примера возьмем семью из трех человек, которые живут в квартире с электроплитой и бойлером и потребляют 300 кВт*ч электроэнергии в месяц. Если у них нет двухтарифного счетчика, весь этот объем оплачивается по дневному тарифу 2,64 грн – и за месяц "набежит" 792 грн.

Однако если часть этой электроэнергии будет тратиться ночью (например, только в это время будет включаться бойлер, стиральная и посудомоечная машины, хлебопечка и другие энергозатратные приборы), то 200 кВт будут оплачиваться по ночному тарифу 1,32 грн.

Таким образом, за потребление с 23:00 до 7:00 в таком случае придется заплатить 264 грн и столько же за дневное. То есть в сумме – 528 грн.

Соответственно, только за один месяц можно сэкономить более 260 грн. Окупаемость двухзонного счетчика ценой в 3000 грн при таком потреблении составит около года, после этого начнется чистая экономия.

Впрочем, нужно также учитывать, что тарифы могут повысить. И тогда срок окупаемости сократится.

Как снимать показания счетчика

После установки и программирования такого счетчика поставщик электроэнергии заключает с потребителем договор, и в личном кабинете появляется деление на зоны. Двухтарифный счетчик электроэнергии прямо на своем экране индексирует "день" и "ночь" особыми отметками. Коды могут отличаться в зависимости от производителя. Самые популярные:

Т1 – день, Т2 – ночь;

Е1 и Е2

Т11 и Т12;

5.8.1 и 1.5.8.2.

Впрочем, на приборе могут быть и другие индексы. В таком случае придется узнавать их расшифровку – обычно эта информация находится на сайте производителя.

Чтобы переключить значение со "дня" на "ночь" или наоборот, нужно нажать большую кнопку. Иногда она подписана как "Просмотр" или "Ввод").

Учет электроэнергии по каждой суточной зоне отображается последовательно. То есть абоненту нужно просто поочередно записать значения по тарифам "день" и "ночь" – ничего складывать или отнимать не нужно. Самостоятельно среднесуточный тариф определять тоже не нужно! Его рассчитает поставщик электроэнергии после подачи показаний по каждой из зон.

Чтобы передать показания двухтарифного электросчетчика, нужно записать только цифры до запятой. Потом их и следует вписать в соответствующие графы в личном кабинете на сайте поставщика.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Министерстве энергетики уверяют, что в ближайшее время повышать тарифы на электроэнергию бытовым потребителям не будут. По крайней мере, до окончания отопительного сезона, в т. ч. в феврале, платить за свет нужно будет по текущим расценкам: 2,64 грн за киловатт-час. При этом объем потребления в расчет приниматься не будет.

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