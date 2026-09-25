Украинцы массово накапливают долги за воду: чаще всего – старшие люди и пенсионеры

Украинцы массово накапливают долги за оплату водоснабжения и водоотвода. На начало сентября-2026 в Едином реестре должников было зафиксировано 173 075 соответствующих исполнительных производств – при этом сразу каждое 10-е из них было открыто в этом году. Больше всего – в Днепропетровской области. А чаще всего должниками становятся украинцы в возрасте от 46 лет – т.е., люди среднего возраста и пенсионеры.

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Об этом сообщает Опендатабот. Его аналитики отмечают: несмотря на то, что сразу 64% производств из общего количества уже завершены это не означает, что человек уплатил долг.

"Производство могло быть завершено из-за невозможности взыскания или по другим основаниям. А запись о долге продолжает оставаться в Реестре", – говорится в материале.

Где больше всего должников за воду

В целом же, акцентируется, в 2026 году в Украине появилось 24 696 новых долгов за воду. Больше всего – в Кривом Роге, 3 653, или почти 15% от общего количества. Среди лидеров также:

Сумы – 3 153 производства.

Николаев – 2 100.

Каменський район Днепропетровской области – 1 699.

Хмельницкий – 1 309.

"Меньше всего таких производств в этом году зафиксировано на Житомирщине – всего 2. В Херсонской области их 18, в Винницкой области – 40, в Киеве – 59, а в Ривненской области – 111", – рассказали специалисты.

Кто чаще всего становится должником

Чаще всего же, по данным аналитиков, должниками становятся украинцы в возрасте 46-60 лет – в 33,8% случаев. В тройке лидеров также граждане:

От 60 лет – 21,1% случаев.

36-45 лет – 25,8%.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, с 1 октября украинцы-клиенты "Нафтогаза" (а таких по стране подавляющее большинство – 98% от общего количества абонентов) будут платить за газ по текущему тарифу – 7,96 грн/кубометр. Такой же цена будет по крайней мере до 30 апреля 2027 года, а потому, в ближайшем будущем повышения расценок ожидать не следует.

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