Украинцы массово идут в суды из-за долгов за коммуналку: сколько дел зарегистрировано

В 2024 году в Украине зарегистрировали миллионы судебных дел, причем наблюдается тенденция к росту количества уголовных дел и уменьшению - хозяйственных. А больше всего украинца судятся из-за жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – в прошлом году было подано почти 300 тыс. таких дел.

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Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной судебной администрации. Всего в прошлом году в Украине было начато 3,1 млн судебных дел, что на 0,3% больше, чем в предыдущем году, причем:

количество уголовных дел выросло в 1,6 раза - с 332 тыс. до 528 тыс.;

гражданских – выросло на 7% (с 982 тыс. до 1 млн);

хозяйственных – уменьшилось на 14%;

административных – уменьшилась на 11%;

административных правонарушений уменьшилось на 5%.

Больше всего в 2024 году в Украине зарегистрировали гражданских судебных дел, в частности - о взыскании долгов по ЖКУ - 298 тыс., или 28% от всех гражданских. Также в тройку лидеров входят дела о займах и кредитах (126 тыс., или 12%) и разводе (120 тыс., или 11,5%).

В административных судах самым популярным типом дел остались пенсии. В частности:

уволенные с публичной службы по поводу пенсий - 151,9 тыс. (33,7%);

пенсионное страхование - 85,4 тыс. (19%);

пенсионное страхование "Чернобыльцев" - 22,4 тыс. (5%).

Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства - 7,3 тыс. то есть 12%. Поставок энергоносителей, а также поставки товаров, работ и услуг - 7,6% и 9,4% соответственно.

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