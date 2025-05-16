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Украинцы массово идут в суды из-за долгов за коммуналку: сколько дел зарегистрировано

Станислав Кожемякин
Коммуналка
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Иллюстрация - женщина с платежками в руках разговаривает по телефону

В 2024 году в Украине зарегистрировали миллионы судебных дел, причем наблюдается тенденция к росту количества уголовных дел и уменьшению - хозяйственных. А больше всего украинца судятся из-за жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – в прошлом году было подано почти 300 тыс. таких дел.

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Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной судебной администрации. Всего в прошлом году в Украине было начато 3,1 млн судебных дел, что на 0,3% больше, чем в предыдущем году, причем:

  • количество уголовных дел выросло в 1,6 раза - с 332 тыс. до 528 тыс.;
  • гражданских – выросло на 7% (с 982 тыс. до 1 млн);
  • хозяйственных – уменьшилось на 14%;
  • административных – уменьшилась на 11%;
  • административных правонарушений уменьшилось на 5%.
Каких дел больше всего было в 2024 году

Больше всего в 2024 году в Украине зарегистрировали гражданских судебных дел, в частности - о взыскании долгов по ЖКУ - 298 тыс., или 28% от всех гражданских. Также в тройку лидеров входят дела о займах и кредитах (126 тыс., или 12%) и разводе (120 тыс., или 11,5%).

Какие иски чаще всего подавали в гражданские суды

В административных судах самым популярным типом дел остались пенсии. В частности:

  • уволенные с публичной службы по поводу пенсий - 151,9 тыс. (33,7%);
  • пенсионное страхование - 85,4 тыс. (19%);
  • пенсионное страхование "Чернобыльцев" - 22,4 тыс. (5%).

Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства - 7,3 тыс. то есть 12%. Поставок энергоносителей, а также поставки товаров, работ и услуг - 7,6% и 9,4% соответственно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, все пользователи газа должны раз в 2-8 лет проходить проверку счетчиков газа. Если во время нее будет обнаружено отсутствие пломбы, владельца помещения могут оштрафовать. Например, в апреле Заводской районный суд Запорожья обязал местного жителя заплатить "Запорожгазу" за это 89,1 тыс. грн.

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