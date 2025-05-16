Украинцы массово идут в суды из-за долгов за коммуналку: сколько дел зарегистрировано
В 2024 году в Украине зарегистрировали миллионы судебных дел, причем наблюдается тенденция к росту количества уголовных дел и уменьшению - хозяйственных. А больше всего украинца судятся из-за жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – в прошлом году было подано почти 300 тыс. таких дел.
Об этом сообщает Опендатабот, ссылаясь на данные Государственной судебной администрации. Всего в прошлом году в Украине было начато 3,1 млн судебных дел, что на 0,3% больше, чем в предыдущем году, причем:
- количество уголовных дел выросло в 1,6 раза - с 332 тыс. до 528 тыс.;
- гражданских – выросло на 7% (с 982 тыс. до 1 млн);
- хозяйственных – уменьшилось на 14%;
- административных – уменьшилась на 11%;
- административных правонарушений уменьшилось на 5%.
Больше всего в 2024 году в Украине зарегистрировали гражданских судебных дел, в частности - о взыскании долгов по ЖКУ - 298 тыс., или 28% от всех гражданских. Также в тройку лидеров входят дела о займах и кредитах (126 тыс., или 12%) и разводе (120 тыс., или 11,5%).
В административных судах самым популярным типом дел остались пенсии. В частности:
- уволенные с публичной службы по поводу пенсий - 151,9 тыс. (33,7%);
- пенсионное страхование - 85,4 тыс. (19%);
- пенсионное страхование "Чернобыльцев" - 22,4 тыс. (5%).
Среди хозяйственных дел преобладают дела приказного производства - 7,3 тыс. то есть 12%. Поставок энергоносителей, а также поставки товаров, работ и услуг - 7,6% и 9,4% соответственно.
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