Украинца после проверки газового счетчика оштрафовали на 89 тыс. грн: такую проверку пройдут все

Заводской районный суд Запорожья обязал местного жителя заплатить "Запорожгазу" 89,1 тыс. грн "доначисление". Такой перерасчет произвели из-за того, что во время проверки газовики обнаружили, что на счетчике нет пломбы. Периодическую проверку счетчиков газа (раз в 2-8 лет) должны пройти все пользователи газа.

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Об этом говорится в материалах судебного дела и производстве 2/332/213/25. Так, во время проверки обнаружено несанкционированное вмешательство в работу счетчика: отсутствует пломба с отпечатками тавр о прохождении государственной поверки. Счетчик сняли и отправили на экспертизу.

После экспертизы жителя Запорожья прислали платежку с предложением погашения стоимости не учтенного объема природного газа в сумме 89135,20 грн в течение 10 дней с даты получения этого сообщения.

Суд напомнил, что ответственность за сохранность и целостность установленных у потребителя счетчика газа и пломб на нем несет потребитель.

"Взыскать в пользу Акционерного общества "Запорожгаз" стоимость доначисленного не учтенного объема и объема природного газа и его стоимости за период с 07.07.2022 по 27.11.2022 в сумме 89135 (восемьдесят девять тысяч сто тридцать пять) гривен 20 копейки", – говорится в решении суда.

Как проверяют счетчики

Как сообщают в Госпотребслужбе, счетчики газа поверяют один раз в 2 года или один раз в 8 лет (приказ Министерства экономического развития и торговли Украины от 13.10.2016 № 1747). Периодичность поверки для бытовых счетчиков газа определяется заводом-производителем и указана в паспорте вашего прибора.

Работы, связанные с периодической поверкой (демонтаж, транспортировка, поверка и монтаж) счетчиков газа для бытовых потребителей осуществляется за счет Оператора ГРМ.

Во время визита в дом, где установлен газовый счетчик, представитель Оператора ГРМ совместно с потребителем составляют и подписывают "Акт о демонтаже счетчика газа для проведения периодической поверки" в двух экземплярах, один из которых остается у потребителя, а другой у представителя газораспределительного предприятия.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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