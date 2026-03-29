Украинцы имеют только 2 дня: кому нужно повторно обратиться за льготами на коммуналку

Большинство украинцев получат субсидии с 1 апреля автоматически, но только если не изменились доходы, состав семьи или условия проживания – в других случаях нужно обязательно подать новое заявление. Размер помощи будет определяться индивидуально с учетом всех доходов, а для ВПЛ предусмотрена отдельная поддержка, в частности компенсация аренды жилья.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Несмотря на автоматическое переназначение, части украинцев все же придется обращаться повторно, это касается случаев, когда:

люди проживают в арендованном жилье и сами оплачивают коммунальные услуги;

в домохозяйстве есть внутренне перемещенные лица;

фактическое количество жильцов отличается от зарегистрированного;

оформляется субсидия на сжиженный газ или твердое топливо;

ранее субсидия была назначена, но ее размер составлял 0 гривен.

В таких ситуациях нужно подать новое заявление и декларацию уже в апреле. Кроме того, закон обязывает сообщать о любых изменениях в составе семьи или доходах в течение 30 дней.

Как определяют размер субсидии

Размер помощи, как и раньше, рассчитывается индивидуально. Основной критерий – среднемесячный доход семьи. К нему учитывают:

заработную плату и денежное обеспечение;

пенсии и социальные выплаты;

стипендии;

пособие по безработице;

денежные переводы из-за границы;

доходы от аренды, дивиденды и другие финансовые поступления.

Чем ниже доход на одного члена семьи – тем большую часть расходов на коммунальные услуги покроет государство. Особое внимание в 2026 году уделяется внутренне перемещенным лицам. Для них предусмотрена не только стандартная субсидия на коммунальные услуги, но и компенсация расходов на аренду жилья. Чтобы получить такую помощь, необходимо:

не иметь собственного жилья в безопасном регионе;

заключить официальный договор аренды;

подать заявление вместе с владельцем жилья в Пенсионный фонд.

Рассмотрение документов длится до 10 дней, а сумма помощи зависит от доходов семьи, количества членов и региона проживания. Процедура оформления субсидии остается максимально доступной. Украинцы могут выбрать удобный способ:

лично в сервисном центре ПФУ;

по почте;

онлайн через портал Пенсионного фонда или приложение Дія.

Для дистанционного оформления достаточно электронной подписи. Важно, что даже если подать документы с опозданием в мае или июне – субсидию все равно могут назначить с начала неотапливаемого периода.

В условиях войны государство учитывает реалии массовой миграции. Сам факт пребывания за границей не лишает права на субсидию, однако влияет на ее расчет. Если члены семьи находятся за пределами Украины более 60 дней:

их не включают в состав домохозяйства;

их доходы не учитывают;

на них не начисляют субсидию.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, кабинет министров изменил порядок допуска компаний к поверке счетчиков. Решение косвенно влияет на начисление коммунальных платежей, ведь именно по результатам поверки могут меняться коммунальные счета для миллионов потребителей.

